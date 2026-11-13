Kallas reclama su sitio en las negociaciones: "Los rusos no me quieren porque no quieren a nadie fuerte"

La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas. - Liam Mcburney/PA Wire/dpa

DUBLÍN 13 Nov. (de la enviada especial de EUROPA PRESS Laura García Martínez) -

La jefa de la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha reclamado este viernes desde su Dublín que debe ser ella quien represente a la Unión Europea en las conversaciones de paz sobre Ucrania, al tiempo que se ha quejado de que Rusia no la quiere en la mesa de negociación porque "no quieren a nadie fuerte".

"Soy la que representa a Europa en política exterior y de seguridad (...). Sé que los rusos no me quieren, ¿pero acaso nosotros tenemos algo que decir sobre quién representa a Rusia? No, no lo tenemos", ha dicho en declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre informal de líderes de la Unión Europea en la que una de las discusiones clave será quién y con qué mandato debe representar a los europeos en las negociaciones de paz, después de que los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, sugirieran la víspera que Moscú ha aceptado la presencia europea.

Así, la jefa de la diplomacia europea ha reivindicado que no se representa a sí misma sino "a los 27" y ha argumentado que así fue consensuado ya en 2024 por los líderes de la UE en debates sobre la representación europea, si bien ha admitido que los jefes de Estado y de Gobierno pueden "cambiar de idea".

"(Los rusos) no quieren a nadie fuerte en el bando contrario, porque desean imponer sus exigencias máximas, como siempre han hecho", ha continuado la Alta Representante, para quien la estrategia de Moscú es presionar para que del otro lado el negociador sea "lo más débil posible".

Sobre el anuncio de los negociadores estadounidenses, Kallas ha asegurado que han admitido lo que ella misma defiende desde hace año y medio y es que "para que cualquier acuerdo entre Rusia y Ucrania pueda llevarse a la práctica, también es necesaria la participación de los europeos".

La jefa de la diplomacia europea, además, ha confiado en que si se confirma la presencia europea en la mesa de negociación no se limiten a "estar presentes, sino que realmente influyan en el resultado de estas conversaciones".

En este sentido, ha querido dejar claro que es fundamental que se dé un "alto el fuego" como primer paso para constatar si Rusia tiene "algún tipo de voluntad de paz" y poder así avanzar hacia unas negociaciones para una paz duradera y abordar después otros asuntos, como la "arquitectura" de la seguridad europea.

"Es fundamental que, mientras Rusia siga planteando sus exigencias máximas, nosotros también mantengamos nuestras propias exigencias máximas y comencemos a negociar a partir de ahí", ha remachado la ex primera ministra estonia.

De este modo, ha pedido "no perder el foco" respecto a cuál es la posición de cada uno y los intentos de Moscú de desviar la atención. "Tenemos un agresor y una víctima, el agresor no tiene preocupaciones de seguridad, nadie nunca le ha atacado, son ellos los que atacan a otros", ha zanjado.

Así las cosas, Kallas ha insistido en la necesidad de que las discusiones en el seno europeo se centre en la "sustancia" de lo que deberán defender los europeos en las conversaciones, al tiempo que ha alertado del riesgo de enredarse en discusiones sobre quién debe representarlos porque "cualquier división entre nosotros jugará a favor del otro lado".

UNA SOLA VOZ

Los líderes de la UE abordarán este viernes en Dublín si la Unión Europea debe designar a un representante especial para representar al bloque en las conversaciones auspiciadas por Estados Unidos y cuál debería ser su mandato, después de que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, mostrara su malestar en una carta al presidente del Consejo Europeo, António Costa, por la falta de coordinación.

Varios mandatarios expresaron ya la víspera, en una cumbre de la Comunidad Política Europea también en Dublín con más de 50 delegaciones, la necesidad de que el bloque se exprese con una sola voz coordinada, si bien se mostraron menos claros a la hora de apuntar un nombre o perfil concreto.

El propio Costa fue mencionado por alguno de ellos, en tanto que representante de las instituciones, y Kallas se reivindicó a sí misma y al presidente del Consejo Europeo como los interlocutores legitimados por los Tratados para tratar asuntos de "seguridad europea" en fotos como unas conversaciones de paz.

Sin embargo, para Francia y Alemania existe ya un formato consolidado que ha dado resultados en situaciones anteriores y tanto el presidente galo, Emmanuel Macron, como el canciller Friedrich Merz, defendieron el modelo conocido como 'E3' (Francia, Alemania y Reino Unido), aunque podría estar abierto a representantes de las instituciones de la UE y de la OTAN.