Kallas ve preocupante el ascenso de partidos "ciegos" ante la amenaza de Rusia en Europa

Archivo - La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas. - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard - Archivo

BRUSELAS, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha mostrado su preocupación por el avance de los partidos que se muestran "ciegos" ante la amenaza que supone Rusia para Europa, en reacción a la victoria de la ultraderecha de Alternativa por Alemania (AfD) en la región alemana de Sajonia-Anhalt.

"Lo preocupante es la señal de que las amenazas se están acercando cada vez más a Europa", ha respondido Kallas al ser preguntada durante una rueda de prensa en Lituania si cree que los resultados de las elecciones en Alemania suponen una amenaza para la UE, apuntando al reciente ataque fallido con drones en el aeropuerto de Leizpig.

"Los partidos que son en cierto modo ciegos ante esta amenaza y dicen que no deberíamos hacer nada al respecto porque no es asunto nuestro, están ganando terreno. Así que simplemente me preocupa que podamos despertar en una situación en la que no hayamos hecho lo suficiente para poder disuadir las amenazas y defendernos", ha añadido la jefa de la diplomacia europea.

No obstante, Kallas ha subrayado que, "por supuesto, corresponde al pueblo alemán, como país democrático, tomar sus propias decisiones" y que "todos los Estados miembro europeos son países democráticos" y por tanto celebran elecciones. "Eso está muy claro", ha enfatizado.

La reacción de la política estonia llega después de que AfD haya logrado una victoria arrolladora en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, un resultado que refuerza el peso de la formación ultraderechista en Alemania, y pocas horas más tarde de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, optara por no pronunciarse sobre el resultado electoral.

"En general, hay una regla de oro en la Comisión y es que nunca comentamos en elecciones nacional, y encima estos son unos comicios regionales", ha zanjado la conservadora alemana durante una rueda de prensa desde la capital de Groenlandia, Nuuk, este mismo lunes.

MÁS PROVOCACIONES RUSAS EN SUELO EUROPEO

En otro orden de cosas, Kallas ha advertido de que la Unión Europea debe prepararse para "nuevas provocaciones en suelo europeo" por parte de Rusia ante la proximidad de las elecciones a la Duma rusa y ha avisado de que probablemente se produzcan "más ataques como el de Leipzig".

"Debemos estar preparados para responder", ha recalcado la Alta Representante tras reunirse en Lituania con el primer ministro del país, Mindaugas Sinkevicius, con quien ha abordado los ataques híbridos "cada vez más descarados e imprudentes" de Rusia y la necesidad de reforzar la defensa europea y proteger las democracias frente a la injerencia extranjera.

En este sentido, Kallas ha lamentado que Lituania es "uno de los Estados miembro de la UE más atacados", citando las violaciones de su espacio aéreo, las campañas de desinformación y los actos de sabotaje como amenazas persistentes para su seguridad. "Un ataque contra un país pone a prueba la determinación de todos", ha defendido.

Por ello, ha reclamado que la estrategia europea contra las amenazas híbridas y el plan de acción sobre drones y antidrones se traduzcan en una protección "práctica", para lo que ha destacado que la experiencia adquirida por Ucrania en el campo de batalla puede contribuir a desarrollar las capacidades que necesita Europa.