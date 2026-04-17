Kallas ve progresos "alentadores" en el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental

Kaja Kallas - Europa Press/Contacto/Danylo Antoniuk

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha insistido este jueves desde la capital de Marruecos, Rabat, en el apoyo de los Veintisiete al plan de autonomía presentado por las autoridades marroquíes para el Sáhara Occidental, respaldado por el Consejo de Seguridadd de Naciones Unidas y rechazada por el Frente Polisario.

"La UE anunció su cambio de posición a principios de este año. Este cambio refleja los avances importantes logrados en la última resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que llama a negociaciones sobre la base del plan de autonomía presentado por Marruecos", ha declarado en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita.

La dirigente estonia, que ha recordado el apoyo "continuo" de la UE al proceso liderado por la ONU, ha considerado que "los progresos recientes, en particular las conversaciones facilitadas por Estados Unidos junto con las Naciones Unidas, son alentadores", ha declarado acerca del futuro de la antigua colonia española.

Kallas ha hecho estas declaraciones durante su primera visita al país norteafricano en tanto que jefa de la diplomacia europea, si bien ya se vio con Bourita en Bruselas el pasado 29 de enero en el marco del 30 aniversario de la firma del Acuerdo de Asociación entre la UE y el Reino de Marruecos.