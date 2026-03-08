Kast alaba la política exterior de Trump para la región latinoamericana en una breve conversación en Miami

Archivo - El presidente electo de Chile, José Antonio Kast. - Europa Press/Contacto/Stefano Costantino - Archivo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo chileno, José Antonio Kast, ha revelado que en una breve conversación con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la presentación de la colación militar Escudo de la Américas en Miami (EEUU), ha agradecido al inquilino de la Casa Blanca su intervención en Venezuela y ha pedido "hacer lo posible" en Cuba para que los cubanos "recuperen su libertad".

A pocos días de tomar el relevo del actual presidente Gabriel Boric, Kast ha mostrado su disposición a mantener una estrecha colaboración con la Administración Trump y ha respaldado la agresiva política exterior de Estados Unidos para la región latinoamericana.

"Se dio la posibilidad de intercambiar algunas palabras (con Trump). Yo le plantee que para nosotros había sido algo muy bueno lo que había ocurrido en Venezuela (...). Eso tenía que terminar, no podía terminar por la ciudadanía, lo vimos. Tenía que haber algún tipo de intervención", ha defendido presidente electo chileno en declaraciones recogidas por el diario 'El Mercurio'.

En este sentido, ha asegurado que Chile ofreció ayuda al Gobierno de Venezuela --entonces encabezado por Nicolás Maduro quien se encuentra en una prisión estadounidense después de ser capturado por las fuerzas de Estados Unidos--, pero que fue rechazada por el "narcodictador" y, por el contrario, Maduro abrió "las puertas a grupos de personas de crimen organizado que llegaron a Chile".

Sobre la situación de Cuba, Kast ha trasladado al presidente de Estados Unidos "que había que hacer lo posible para que los cubanos recuperen la libertad", en medio de las tensiones en la isla caribeña por la falta de combustible y otros suministros derivado del fin de la colaboración entre Venezuela y Cuba.

"Nadie puede decir que hay un tipo de democracia distinta en Cuba y eso requiere que los distintos organismos internacionales, los distintos países reconozcamos lo que están sufriendo los cubanos desde hace más de 60 años", ha asegurado.

Asimismo, el presidente electo de Chile se ha mostrado abierto a poner en marcha una cooperación internacional en materia de seguridad en línea con la postura de Estados Unidos que ya ha colaborado con Ecuador o México en acciones contra el narcotráfico.

La reunión de presentación de coalición militar Escudo de las Américas ha contado con la presencia en Miami de doce dirigentes latinoamericanos afines a Trump como Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) o Rodrigo Paz (Bolivia).

José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile este miércoles 11 de marzo y sustituirá a Boric tras un abroncado relevo de poder escenificado hace unos días en una tensa reunión de apenas 22 minutos en la que el Gobierno saliente informó sobre el proyecto del cable submarino de fibra óptica de la empresa China Mobile entre Chile y Hong Kong.