Kast llama a "avanzar juntos" y a superar "diferencias históricas" en Iberoamérica

El presidente de Chile, José Antonio Kast, durante la cumbre Iberoamericana. - Ignacio Lopez Isasmendi / Zuma Press / Europa Pres

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha hecho este jueves un llamamiento a "avanzar juntos" en Iberoamérica y a que la cooperación internacional se centre en lograr resultados de tal forma que sirva para superar "diferencias históricas" en la zona.

"La cooperación internacional solo tiene sentido si es capaz de generar respuestas y soluciones concretas para las personas. Estos encuentros contribuyen a superar diferencias históricas", ha afirmado el líder chileno en su intervención ante el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid, que ha valorado como una "valiosa oportunidad" para reafirmar los principios que "orientan" a la comunidad iberoamericana.

De esta forma ha llamado a superar las diferencias que puedan existir entre los países de la comunidad, incidiendo en que estas "no impiden que podamos construir un futuro común". "Tenemos muchos más temas en común que podemos resolver en conjunto que diferencias que nos dividan", ha manifestado.

Kast ha subrayado la necesidad de "una cooperación más estratégica basada en la horizontalidad y el consenso", una fórmula que a su juicio "permite generar alianzas y respuestas innovadoras a los desafíos de la región". "Ninguna cooperación puede ser efectiva si no enfrenta primero aquello que más condiciona nuestro futuro", ha argumentado, para, a renglón seguido, defender la actuación conjunta "frente al crimen organizado y para generar oportunidades de desarrollo".

Como muestra del pragmatismo que dice profesar, ha puesto los avances logrados en las relaciones con Bolivia tras una reciente visita a La Paz que supuso el primer encuentro de alto nivel en más de 70 años.

SITUACIÓN EN VENEZUELA

Sobre la situación política en Venezuela, tras la intervención militar del pasado 3 de enero, cuando fue capturado el presidente, Nicolás Maduro, el mandatario chileno ha valorado que Santiago está "reanudando las relaciones" con Caracas tras señalar que "en los últimos meses se han abierto puertas que estuvieron por mucho tiempo cerradas".

"Reconocemos la realidad como es, valoramos el cambio donde existe y ofrecemos nuestro acompañamiento en el proceso que están desarrollando", ha declarado.

Kast ha iniciado su discurso expresando sus condolencias a España por las víctimas del grave accidente entre dos trenes el pasado 28 de octubre en Toledo, que se saldó con 69 víctimas mortales.