Kast nombra "adversarios de Chile" en su primer discurso de presidente a quienes migran irregularmente "para delinquir"

El presidente de Chile, José Antonio Kast - Europa Press/Contacto/Agencia UNO

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, ha mostrado este miércoles el respaldo de su "gobierno de emergencia" en un primer discurso como ocupante del palacio de La Moneda, en el que ha declarado "adversarios reales" a los migrantes irregulares a los que ha acusado de entrar en el país "para delinquir, para explotar a otros o para convertir nuestro suelo en tierra de nadie".

"Nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar, un país con sus finanzas públicas debilitadas, un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado", ha declarado en un discurso en el que ha afirmado que, "para enfrentar esas emergencias, Chile necesita un gobierno de emergencia, y eso es lo que vamos a tener", según ha recogido el diario 'La Tercera'.

En esta línea, ha defendido que "un gobierno de emergencia no es un eslogan, es orden donde hay caos. Es alivio donde hay dolor. Es mano firme donde hay impunidad".

Al hilo, el líder ultraderechista ha afirmado que "Chile tiene adversarios reales y no son los que piensan distinto" en política o "los que votan diferente", en una intervención en la que también ha hecho un llamamiento a la "unidad" enfatizando que "no es el momento del rencor. Es el momento de hacer la tarea". "Hay demasiado por hacer como para gastar energía en la trinchera (...). Chile es más grande que nuestras divisiones", ha agregado.

"(Los adversarios reales de Chile) son quienes han tomado nuestros barrios. Son quienes han corrompido a nuestros jóvenes. Son quienes han sembrado el terror en las poblaciones. Y también son adversarios de Chile, quienes han ingresado vulnerando nuestras fronteras, para delinquir, para explotar a otros o para convertir nuestro suelo en tierra de nadie", ha proclamado.

En este contexto, Kast ha transmitido a Carabineros, policías de Investigaciones, gendarmes y Fuerzas Armadas "que tendrán todo el respaldo de la ley, los recursos del Estado y la voluntad política que durante tanto tiempo les faltó".

"Nunca más, un funcionario de orden y seguridad enfrentará solo la violencia mientras algunos miran para el lado", ha agregado, horas después de aludir, en su jura del cargo en el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, que su Gobierno va "a perseguir, encontrar, juzgar y encerrar" a quienes ataquen a Carabineros, tras el ataque que sufrió este mismo miércoles un carabinero en Puerto Varas, que lo ha dejado en muerte cerebral.

APRUEBA DECRETOS PARA CONTROLAR LAS FRONTERAS Y REDUCIR EL GASTO

Momentos antes de asomarse al balcón de La Moneda y pronunciar su discurso, el dirigente ultraderechista ha firmado sus seis primeros decretos como presidente, centrados principalmente en la seguridad fronteriza, el control del gasto público y la tramitación de permisos ambientales a fin de facilitar múltiples inversiones que penden de estas licencias.

Kast ha dispuesto así la implementación del denominado plan "Escudo Fronterizo" en la Macrozona Norte, que agrupa las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo y ha nombrado como comisionado presidencial al vicealmirante Alberto Soto Valenzuela. El proyecto, atribuido al Ejército chileno, contempla un mayor despliegue en las zonas limítrofes, la erradicación de pasos no habilitados, el uso de tecnología para el control fronterizo y nuevas medidas para combatir al crimen organizado y la migración irregular.

Asimismo, ha instruido una auditoría sobre el gasto público --que el mandatario pretende reducir-- que abarca todos los ministerios e instituciones estatales y con la que el mandatario pretende "que todos tengan claro el estado de la Nación".

Por otra parte, ha ordenado resolver los retrasos en la tramitación de permisos ambientales, de los que habría, según su gabinete, más de medio centenar pendientes por inversiones que se acercan a los 16 millones de dólares (algo menos de 13,9 millones de euros) y que Kast pretende resolver "para que Chile vuelva a crecer, vuelva a tener empleo y para que los chilenos tengan dignidad".

Por último, el nuevo inquilino de La Moneda ha decidido acelerar la construcción de viviendas en las zonas afectadas por los graves incendios que a finales de enero alcanzaron las 64.000 hectáreas calcinadas. "Tenemos que reconstruir viviendas con apoyo social", ha afirmado, defendiendo la firma de un decreto para modificar el comité de reconstrucción, responsabilizando del mismo al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y a la titular de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.

La llegada de Kast al poder, después de tres intentos electorales, representa la irrupción del pinochetismo en La Moneda por primera vez en democracia, tras imponerse en la segunda vuelta de las presidenciales de diciembre a la candidata progresista Jeannette Jara, con el 58% de los votos.

Aleccionado por las citas electorales pasadas, en las que algunas fuerzas conservadoras llegaron incluso a condicionar su apoyo a cambio de compromisos democráticos, en esta ocasión, Kast se ha intentado proyectar como una figura más moderada, aunque su hoja de ruta habla por sí sola. En una campaña completamente estéril en lo político, tanto Kast como Jara apelaron a los miedos del electorado. En el caso del nuevo presidente chileno lanzando las mismas promesas que en su día esgrimió a quien ha reconocido como referente, el dictador Augusto Pinochet, orden, mano dura y valores tradicionales.

El nuevo presidente de Chile es hijo de Michael Kast, un nazi alemán con carné del partido, que al igual que otros muchos como él acabaron huyendo a América Latina al refugio de las dictaduras fascistas que entonces oprimían la región.