Katz amenaza con "destruir" Hamás "al igual que Gaza" tras derribar 30 torres residenciales

Columnas de humo tras el bombardeo de torres residenciales en ciudad de Gaza por el Ejército de Israel - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha reiterado este martes su amenaza al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de que será "destruido" si no depone las armas y entrega a "todos" los rehenes que permanecen bajo su custodia en la Franja de Gaza, donde el Ejército ha derribado en la víspera 30 edificios residenciales.

"Si los terroristas de Hamás no deponen las armas y liberan a todos los rehenes, serán destruidos, al igual que Gaza", ha asegurado en su cuenta de la red social X, tras celebrar que "el huracán azotó Gaza ayer con una fuerza sin precedentes".

En este sentido, el ministro de la cartera militar ha señalado que la fuerza aérea israelí derribó este lunes "30 rascacielos terroristas (...) y decenas de otros objetivos terroristas fueron bombardeados y destruidos para frustrar la observación y la infraestructura terrorista, y allanar el camino para las fuerzas de maniobra".

Katz ha adjuntado a la publicación un vídeo donde muestra el colapso de la torre Ruya, situada en el barrio Rimal de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino, según ha indicado el diario 'The Times of Israel'.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apeló este lunes a la población gazatí para que evacuase el principal centro urbano de la Franja, tras destruir "en los últimos días, 50 rascacielos", argumentando igualmente que la milicia palestina emplea estos inmuebles con fines "terroristas".

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha más de 64.500 palestinos muertos y más de 163.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.