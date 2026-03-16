Kazajistán aprueba con un 87,15% la reforma constitucional que otorga más poderes al presidente

Un hombre deposita su voto en el referéndum constitucional de este domingo en Kazajistán. - Europa Press/Contacto/Andrei Gryaznov

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Kazajistán ha respaldado en referéndum una reforma de la Constitución que dará más poderes al actual presidente, Kasim Yomart Tokayev, que ha celebrado la consulta como "un día histórico" para el país tras avalar una "decisión histórica fundamental".

Según los resultados provisionales anunciados por la Comisión Electoral Central, los ciudadanos kazajos han aprobado con un 87,15% de los votos la reforma de la Carta Magna, en una votación que ha logrado movilizar al 73,12% de los electores.

En este referéndum, los kazajos estaban llamados a decidir sobre la reforma constitucional que adaptase el texto de 1995. Entre las enmiendas destaca la recuperación del sistema parlamentario unicameral y del cargo de vicepresidente.

Aunque la nueva Constitución elimina el Senado, que parcialmente era elegido por el presidente, el jefe de Estado mantiene importantes competencias como el nombramiento directo de cargos como el presidente del Tribunal Constitucional, del Banco Central o los servicios de Inteligencia. El presidente designará también al vicepresidente, con un mandato de cinco años.

Respecto a la nueva Cámara de Representantes, el presidente podrá disolverla y gobernar por decreto ejecutivo en caso de que el Parlamento rechace los nominados para los principales puestos del poder judicial y político.

Sobre la duración de los mandatos, en principio el de Tokayev está limitado a un solo periodo de siete años, según una ley aprobada en 2022, por lo que este debería terminar en 2029, si bien estos cambios pueden introducir nuevas dinámicas políticas en el país a través de la figura del vicepresidente.

Poco después de conocerse las encuestas a pie de urna, que confirmaban el apoyo masivo a la reforma constitucional, el presidente ha celebrado el resultado de la consulta y la gran participación en la misma. "El pueblo kazajo ha tomado una decisión histórica fundamental. Deseo expresar mi sincera gratitud a nuestro pueblo", ha indicado Tokayev, apuntando que el voto "determinó la historia y el destino de Kazajistán".

"Esta decisión quedará grabada para siempre en la historia mundial. No me cabe la menor duda", ha asegurado, para recalcar que el apoyo a la reforma representa un aval a "la renovación y la modernización" del sistema político en el país centroasiático. "Este es un logro común para todos nosotros", ha incidido, avanzando que la Carta Magna llevará a "nuevos logros y éxitos" a Kazajistán.

Según ha señalado, la Constitución es una "garantía inquebrantable de los derechos y libertades humanas" y, tras celebrar el "paso importante" hacia la creación de una sociedad "justa, con ley y orden, y ciudadanos responsables y creativos", ha subrayado que el referéndum "abre una nueva página en la historia de la nación".

POCA PARTICIPACIÓN EN ALMATY

La participación total en la consulta se ha situado en el 73,12%, después de que algo más de nueve millones de ciudadanos hayan depositado su voto en las urnas. Del total, casi ocho millones votó a favor de la reforma, mientras que 900.000 se han posicionado en contra.

Mientras que en la capital, Astaná, la nueva Constitución ha recibido un apoyo del 86,32%, en el caso de Almaty --antigua capital y polo económico del país, además de la urbe más poblada-- la consulta ha registrado las peores cifras de respaldo en todo el país, con el 71,36% de apoyo, y la participación más baja, con el 33,43%.