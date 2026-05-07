Kenia cifra en 19 sus nacionales muertos en el bando ruso desde el inicio de la invasión de Ucrania

Archivo - El ministro de Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi - Europa Press/Contacto/Sergei Fadeichev - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kenia han cifrado en 19 los ciudadanos kenianos muertos y 42 los desaparecidos tras ser reclutados por el bando ruso en el frente de guerra en el marco de la invasión de Ucrania, que comenzó hace más de cuatro años, unos datos que han salido a la luz a medida que crecen las críticas por el supuesto reclutamiento forzoso achacado a Moscú.

El ministro de Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi, ha indicado que el número de ciudadanos kenianos que forman parte del Ejército de Rusia ha aumentado a 291 desde los 250 anunciados anteriormente, si bien los servicios de Inteligencia consideran que esta cifra podría ser mucho más alta y llegar al millar.

"Se darán más detalles a medida que tengamos más información sobre aquellos que han sido reclutados por las fuerzas especiales rusas", ha afirmado Mudavadi, que ha concretado que un total de 53 ciudadanos han sido repatriados hasta la fecha. "Tenemos a 19 kenianos que han muerto", ha lamentado.

Estos fallecimientos se habrían producido en el campo de batalla, tal y como ha afirmado, si bien ha explicado que dos ciudadanos de Kenia han sido tomados como prisioneros de guerra por parte de las tropas ucranianas, según informaciones de la emisora Capital News.

No obstante, el ministro ha indicado que el Gobierno se encuentra trabajando con sus socios y aliados a nivel internacional, por lo que se pondrán en marcha misiones para dar con el paradero de los desaparecidos, garantizar la liberación de aquellos que se encuentren encarcelados y lograr el regreso seguro de los kenianos afectados.