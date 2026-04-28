Kenia completa la retirada de sus fuerzas desplegadas en Haití

Archivo - Imagen de archivo de varios civiles en Haití huyendo de la violencia de las pandillas. - Patrice Noel/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Kenia ha informado este martes de que se ha completado la retirada de las fuerzas policiales desplegadas en Haití en el marco de la Misión Multinaticional de Apoyo a la Seguridad para el país (MSS, por sus siglas en inglés), que contaba con el respaldo de Naciones Unidas.

En el marco de este proceso, los últimos 150 agentes que quedaban sobre el terreno han abandonado finalmente suelo haitiano, tal y como ha confirmado la Policía keniana, lo que da paso ahora a una nueva fuerza que sustituirá al MSS, según un comunicado difundido por las fuerzas de seguridad.

La ceremonia con la que se ha puesto fin a este contingente ha tenido lugar en el Aeropuerto Inernacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, la capital, ante representantes kenianos que han calificado como un éxito la operación de estas fuerzas y han destacado la contribución de Nairobi hacia una "era pacífica".

Hace una semana, el presidente de Chad, Mahamat Idriss Déby, anunció el despliegue de 1.500 soldados para integrar la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití, que sustituye a la MSS. Las autoridades prevén enviar a Haití dos batallones, de 750 efectivos del Ejército cada uno, si bien ya hay 400 militares desplegados en territorio haitiano como parte de una misión de doce meses de duración.

El país caribeño ha registrado, entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026, más de 5.500 muertes por los actos violentos perpetrados por estos grupos armados y por las actuaciones contra ellos desde las fuerzas de seguridad y grupos de autodefensa, según datos de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La GFS viene a reemplazar a la MSS, desplegada en el país caribeño tras una autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para apoyar a la Policía a restaurar el orden y combatir la violencia desatada por las pandillas.