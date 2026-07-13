Kenia mata a más de una decena de supuestos miembros de Al Shabaab cerca de la frontera con Somalia

Archivo - El presidente de Kenia, William Ruto, durante una rueda de prensa en Italia en abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Marco Iacobucci - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Kenia han matado a más de una decena de supuestos miembros del grupo terrorista somalí Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, en una operación llevada a cabo en el condado de Mandera, situado en la frontera común.

La Policía keniana ha especificado que la operación tuvo como objetivo un campamento usado por el grupo en una localidad fronteriza, instalaciones que estarían siendo usadas por los sospechosos para llevar a cabo atentados en el país, tal y como ha recogido el diario 'The Star'.

La operación se ha saldado con once sospechosos heridos y siete muertos, mientras que el resto habría logrado huir hacia territorio somalí. Los agentes incautaron además diverso armamento y munición, así como documentos sobre la recaudación de fondos a través de extorsiones en la zona.

Al Shabaab ha perpetrado durante los últimos años numerosos atentados en Kenia y contra militares kenianos desplegados en Somalia como parte de una misión regional para combatir al grupo, que controla diversas zonas del territorio somalí.

Por su parte, el Ministerio de Defensa somalí ha anunciado la muerte de un alto cargo de Al Shabaab identificado como Abdisalam Moalim Abukar, a quien acusa de encabezar labores de "reclutamiento y extorsión" en la región de Bajo Shabelle, al sur de la capital, Mogadiscio.

La cartera ha señalado en un comunicado que el sospechoso "fue vigilado durante algún tiempo" antes del lanzamiento de la ofensiva el 10 de julio en la localidad de Hantiuadaag, en la que además resultó herido un segundo alto cargo del grupo identificado como Moalim Daud y responsable de "vigilancia y seguridad interna".

El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, aseguró a principios de julio que el Ejército lanzará "una ofensiva final" para derrotar a Al Shabaab, antes de recalcar que estos planes están siendo ya preparados por las autoridades y reiterar su oferta de amnistía a los yihadistas que opten por abandonar las filas de la formación extremista.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, lo que ha llevado a las autoridades de Somalia a reforzar sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, además de socios internacionales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí.