Kim Jong Un llega a China en un tren blindado para su primera visita oficial en seis años

Archivo - El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, durante un encuentro con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en julio de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry

Corea del Sur dice que estará "codo con codo" con Xi y Putin en el desfile en Pekín por el fin de la IIGM

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha llegado este martes a China en su tren blindado para la que será su primera visita oficial en seis años al gigante asiático, donde tiene previsto acudir al desfile militar del 3 de septiembre en Pekín con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la segunda guerra sino-japonesa.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal norcoreana de noticias, KCNA, Kim inició su viaje desde la capital de Corea del Norte, Pyongyang, durante la jornada del 1 de septiembre, tras lo que ha cruzado la frontera en la mañana de este martes.

Asimismo, la agencia ha subrayado que el líder norcoreano está acompañado por varios altos cargos del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y del Gobierno de Corea del Norte, sin más detalles, al tiempo que ha recordado que el desplazamiento tiene lugar a invitación del presidente chino, Xi Jinping.

Los servicios de Inteligencia de Corea del Sur han señalado este mismo martes que en la delegación se encuentran la ministra de Exteriores, Choe Son Hui; el director del Departamento Internacional del partido gubernamental, Kim Song Nam; y Hyon Song Wol, otro dirigente de la formación. Además, han señalado que la esposa de Kim, Ri Sol Ju, y su hermana, Kim Yo Jong, podrían estar también en la delegación.

Asimismo, han resaltado que Kim estará "codo con codo" con Xi y el presidente ruso, Vladimir Putin, en el desfile militar en Pekín. "Kim demostrará la solidaridad trilateral al estar codo con codo con Xi y Putin en el desfile militar del miércoles en la plaza de Tiananmen", ha manifestado el organismo, tal y como ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

De hecho, han hecho hincapié en que el viaje del líder norcoreano tiene entre sus objetivos "expandir su margen de maniobra restaurando las relaciones con China y asegurándose la asistencia económica china para impulsar su régimen", antes de añadir que es "muy probable" que vaya a mantener cumbres bilaterales con Xi y Putin, si bien han dicho que un encuentro trilateral es menos probable.

El viaje de Kim al gigante asiático tiene lugar seis años después de su último desplazamiento al país vecino, en un viaje inusual en el que coincidirá con Putin y otros 25 jefes de Estado y de gobierno que participarán en los actos en Pekín con motivo del final de la Segunda Guerra Mundial, según confirmaron la semana pasada las autoridades de ambos países.