El Komeito rompe 25 años de alianza con el PLD y anuncia que abandonará el Gobierno japonés

El tradicional socio menor propina el primer gran varapalo a la candidata a primera ministra, la ultraconservadora Takaichi Sanae

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido Komeito ha anunciado este viernes que abandonará el Gobierno japonés por su disconformidad con la elección de la ultraconservadora Takaichi Sanae al frente de su socio mayor de coalición, el Partido Liberal Democrático (PLD), en lo que representa la ruptura de un cuarto de siglo de alianza política y el primer gran obstáculo al que se enfrenta la flamante líder liberal, quien tenía todas las papeletas, hasta ahora, para convertirse en la primera mujer que llega a la jefatura del Gobierno del país en toda su historia.

El presidente del Komeito, Tetsuo Saito, se ha reunido en persona esta tarde (mañana en España peninsular y Baleares) con Sanae para informar a la líder del PLD, quien no lleva ni una semana en el cargo, de su intención de abandonar el Ejecutivo, como ha confirmado después en rueda de prensa recogida por la cadena de televisión pública NHK.

Frente a los rumores de que Saito estaba extremadamente descontento con la nominación de Sanae, dado que había pedido al PLD que apostara por figuras bastante más moderadas como la del ministro de Agricultura y Pesca, Shinjiro Koizumi, el jefe del Komeito ha esgrimido en su lugar como motivo principal que los liberales no han aportado respuestas satisfactorias sobre un reciente escándalo de financiación irregular.

"El Komeito había concedido prioridad absoluta a la cuestión de la financiación política", ha manifestado Saito ante los medios sobre el escándalo que terminó de estallar a principios del año pasado: una posible violación de la ley de control de fondos políticos que involucra más de 100 millones de yenes (unos 615.000 euros) supuestamente recaudados por la facción política más grande del PLD mediante vías de recaudación de fondos que no fueron incluidas en las declaraciones de financiación política de 2018 a 2022.

Dada la situación "queremos poner fin por ahora" a la relación con el Partido Liberal Democrático, ha zanjado Saito en un momento enormemente delicado dado que la propia Sanae había considerado como fundamental mantener las relaciones con el Komeito para consolidar sus posibilidades de convertirse en la nueva primera ministra del país.

A este respecto, Saito ha insistido que en modo alguno contará con el apoyo de su partido si en los próximos días no consigue convencerle de que el PLD adoptará medidas drásticas para impedir que se repita el escándalo.