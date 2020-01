Kosovo y Serbia firman un acuerdo para reabrir 21 años después el puente aéreo entre Belgrado y Pristina

Publicado 20/01/2020 15:24:34 CET

Los gobiernos de Serbia y Kosovo han firmado un acuerdo de intenciones que permitirá la reapertura del puente aéreo entre Belgrado y Pristina 21 años después de que esta conexión quedara suspendida, según han informado la cadena de radiotelevisión serbia RTS y el diario digital Balkan Insight.

El acuerdo de intenciones supondrá la reactivación de la conexión aérea directa entre las capitales de Serbia y de Kosovo, Belgrado y Pristina, con vuelos que serán operados por la aerolínea Eurowings, que forma parte de Lufthansa.

Desde su cuenta de Twitter, el presidente de Kosovo, Hashim Thaci, ha dicho que el acuerdo es un avance importante en el reconocimiento de la soberanía de Kosovo. "La iniciativa de abrir la tercera ruta aérea civil de Kosovo para vuelos comerciales con Serbia, tras Albania y Macedonia, es un gigantesco paso adelante para avanzar en las relaciones de buena vecindad y para consolidar la soberanía de Kosovo", ha destacado.

Thaci ha manifestado su agradecimiento al enviado especial de Estados Unidos para las relaciones entre Serbia y Kosovo, Richard Grennell, y al consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert C. O'Brien, por haber facilitado este acuerdo.

Serbia y Kosovo están en la actualidad únicamente conectados por autobús, lo que hace que el viaje desde una capital a la otra se prolongue durante unas seis horas.

El director de la Oficina para Kosovo del Gobierno de Serbia, Marko Djuric, ha confirmado la reapertura de la conexión aérea con Pristina por primera vez en dos décadas. "Además de las doce rutas regulares de autobús, Belgrado y Pristina pronto podrán estar conectadas por las líneas aéreas por primera vez en 20 años", ha señalado.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha celebrado el acuerdo por considerarlo un "paso importante" que facilitará el movimiento de personas y bienes en la región de los Balcanes.

En línea similar, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, ha dicho que el pacto entre Serbia y Kosovo representa un "acuerdo histórico", al tiempo que ha subrayado que las conexiones aéreas comerciales representan "la savia de la economía moderna".

La conexión aérea entre Pristina y Belgrado, suspendida desde la guerra de Kosovo a finales de la década de los 90, no rebajará en sí misma las dificultades derivadas del hecho de que el Gobierno serbio sigue negándose a reconocer la soberanía de Kosovo como país y sigue considerándolo como su antigua provincia, a pesar de que en 2008 declaró su independencia.

Al no reconocer Serbia los documentos oficiales de Kosovo ni a sus autoridades fronterizas, los extranjeros que usen la nueva conexión aérea tendrán que viajar de Belgrado a Pristina y luego volver a la capital serbia. No podrán viajar directamente de Pristina a Belgrado porque las autoridades serbias no reconocen la frontera ni el territorio kosovares.