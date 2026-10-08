El Kremlin aclara que aún no hay fecha para la llamada entre Putin y Trump tras el supuesto brote de peste neumónica

Archivo - El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov. - Alexander Kazakov/Russian Presid / Zuma Press / Eu

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha aclarado que Moscú y Washington todavía no han coordinado la fecha para una conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, después de que el mandatario estadounidense anunciara una llamada para abordar el reciente caso de muerte por peste neumónica en un laboratorio ruso.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha señalado que "todavía no" se ha acordado la conversación con la parte norteamericana ni hay una estimación clara de cuándo podría producirse, según ha informado la agencia de noticias TASS. "Se lo haremos saber", ha respondido el portavoz al ser preguntado sobre las declaraciones previas de Trump, quien aseguró el día anterior que la llamada telefónica entre ambos líderes ya estaba preparada.

El anuncio de la posible comunicación bilateral se produce en un momento de alerta tras la muerte de una empleada de un centro de investigación en Shélejov, Siberia, presuntamente por peste neumónica, un suceso que ha motivado cuarentenas en Rusia y ha desatado temores de salud pública a nivel global.

Pese a la falta de confirmación actual, el Kremlin ya había apuntado anteriormente que, de existir una iniciativa formal por parte de Washington, la llamada podría organizarse de forma rápida. Desde principios de este año, Putin y Trump han mantenido un total de cinco conversaciones telefónicas, habiéndose registrado la última de ellas el pasado 8 de septiembre, según los datos recopilados por la citada agencia rusa.