El Kremlin apunta a Ucrania como responsable del intento de sabotaje a un tramo del Turkstream en Serbia

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Europa Press/Contacto/Arina Antonova

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha apuntado este lunes a Ucrania como responsable del intento de sabotaje a un tramo del gasoducto Turkstream a su paso por el norte de Serbia, a pesar de que reconoce que "aún no hay pruebas fiables" de quién estaría detrás de estos hechos, denunciados en la víspera por el presidente serbio, Aleksandar Vucic.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha elucubrado acerca de esta supuesta participación de Ucrania en base a la "relación directa" que ha tenido en este tipo acciones contra este tipo de "arterias energéticas vitales" en los últimos tiempos.

"El régimen de Kiev ha tenido una relación directa con este tipo de actos de sabotaje contra estructura energética crítica. Es muy probable que, también en esta ocasión, se descubran algunos rastros de injerencia por parte del régimen de Kiev", ha valorado Peskov en rueda de prensa, según recoge la agencia rusa Interfax.

Peskov ha advertido de que este tipo de hechos han generado una situación "muy peligrosa" por lo que Moscú tomará las medidas oportunas para garantizar la seguridad de estas infraestructuras, levantadas en parte con capital ruso y por las que transcurre gas ruso a diferentes partes de Europa.

"Esperamos que tanto Hungría como Serbia también tomen medidas para intentar minimizar la amenaza a estos gasoductos", ha señalado el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin.

Vucic denunció el domingo el hallazgo de explosivos en el tramo del gasoducto Balkan Stream --una prolongación del Turkstream que transporta gas ruso tanto a Serbia como a Hungría-, que atraviesa el municipio de Kanzija y que abastece a gran parte del país y se extiende hacia el norte hasta la vecina Hungría.