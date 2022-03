El Kremlin asegura que "escucha la opinión" de la "minoría" que se opone a la invasión de Ucrania

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - KREMLIN POOL / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Resalta que busca que las negociaciones con Kiev sean "más sustanciales" y rechaza desvelar detalles del contenido

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia de Rusia ha asegurado este martes que "escucha la opinión" de la "minoría" de personas en el país que se oponen a la invasión de Ucrania, iniciada el 24 de febrero por orden del mandatario, Vladimir Putin, quien días antes había reconocido la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

"Hay unos pocos (que se oponen a la ofensiva)", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. "La inmensa mayoría de los ciudadanos apoyan al presidente, lo que se refleja en estadísticas y sondeos. Más del 75 por ciento apoyan la operación", ha destacado en rueda de prensa.

Así, ha incidido en que "una minoría es una minoría" y ha recalcado que "hay una explicación muy clara de los objetivos y razones de esta operación". "Esperamos que los que están en desacuerdo entiendan lo que está pasando", ha manifestado, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

"Es muy importante que los que han elegido estar en desacuerdo (con la invasión) empiecen a navegar entre los flujos de mentiras que llegan desde Occidente sobre lo que está pasando y entiendan que no todo lo que sale en las noticias es verdad", ha argumentado Peskov.

Desde el inicio de la ofensiva, cientos de personas han sido detenidas en Rusia por mostrar públicamente su descontento con la invasión, en el marco de una dura represión de las protestas que se han sucedido en la capital, Moscú, y otras ciudades, entre ellas San Petersburgo.

Por otra parte, Peskov ha mostrado el deseo de Moscú de que las negociaciones con Kiev sean "más sustanciales" y ha rechazado la posibilidad de desvelar detalles sobre los contactos. "Estamos convencidos de que hacerlos públicos sólo dañaría el proceso de negociaciones, que ya va más despacio y es menos sustancial de lo que nos gustaría", ha apuntado.

En esta línea, ha evitado pronunciarse sobre la propuesta del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de celebrar un referéndum sobre la posición negociadora. "Ucrania es un Estado soberano y puede que haya una serie de procedimientos a nivel nacional, pero además de eso hay asuntos a nivel de negociaciones entre las dos delegaciones", ha puntualizado.

Peskov ha declinado además pronunciarse sobre las informaciones sobre bajas en las filas rusas en Ucrania publicadas en las últimas horas por el diario 'Komsomolskaya Pravda', que inmediatamente después ha denunciado que había sido objeto de un 'hackeo', según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

"No tenemos información y no tenemos autoridad para anunciarla durante una operación militar. Se trata de una prerrogativa que sólo tiene el Ministerio de Defensa", ha explicado Peskov. El Ministerio de Defensa dijo el 2 de marzo que 498 soldados habían muerto en combate, si bien desde entonces no ha actualizado el balance y Ucrania habla de más de 15.000 muertos.