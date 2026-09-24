El Kremlin asegura que Zelenski "no se ha negado a visitar Moscú" pese a ironizar con que viajaría "en misil"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado este jueves que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, no ha rechazado acudir a Moscú pese a que el mandatario ironizara el pasado con que viajaría allí "en un misil".

"No se ha negado a venir a Moscú. Al menos, no he oído eso", ha dicho Peskov en rueda de prensa, añadiendo que Zelenski ha estado haciendo "muchas declaraciones en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York".

El intercambio ha llegado después de que el periodista de la televisión pública rusa, Valentin Bogdanov, preguntase a Zelenski en repetidas ocasiones a su llegada a la Asamblea General sobre su visita a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, con el objetivo de llegar a un acuerdo que ponga fin a la invasión. "En un misil", espetó el mandatario.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha comentado en una entrevista para el medio ruso Vesti que "a juzgar por la respuesta del líder del régimen de Kiev a la pregunta de Bogdanov, se puede concluir que Zelenski ha perdido completamente la cabeza".

El cruce de declaraciones se enmarca en la negativa de Putin a celebrar un encuentro presencial en un territorio neutral --tal y como solicita Kiev--, retando en su lugar al presidente ucraniano a desplazarse a Rusia y brindarle "las garantías de seguridad necesarias" para llevar a cabo el viaje.