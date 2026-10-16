El Kremlin coincide con Trump en que Zelenski no quiere la paz y lamenta tener que negociar con él

Archivo - Volodimir Zelenski y Donald Trump. - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha reaccionado este viernes a una última entrevista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que afeaba a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, de no hacer todo lo posible para lograr la paz, coincidiendo con estas declaraciones y lamentando no tener más alternativa que negociar con él.

"Está claro que Zelenski no quiere asumir la responsabilidad ni avanzar hacia una solución pacífica", ha valorado el portavoz de Moscú, Dimitri Peskov, quien ha remarcado que se encuentran "completamente" de acuerdo con el presidente de Estados Unidos en este asunto, según recogen agencias rusas de noticias.

No obstante, Peskov si ha diferido de unas palabras del presidente Trump en esa misma entrevista para la cadena Newsmax con las que sugería que si Ucrania y Rusia alcanzan un acuerdo "no será" con Zelenski. "Incluso si quisiéramos, sería imposible discutir nada sin los actuales líderes ucranianos", ha manifestado.

En los últimos días se ha vuelto a hacer más evidente la mala sintonía entre Trump y Zelenski, ahora con la postura de Ucrania de seguir atacando posiciones del sector energético ruso como detonante, desoyendo así la propuesta de una tregua planteada el pasado fin de semana por el presidente de Estados Unidos.

Zelenski ha asegurado que esta decisión responde a los ataques que Rusia ha lanzado sobre posiciones ucranianas a pesar de la propuesta, la cual, a tenor de lo que se ha estado viendo estos días, ninguna de las partes ha parecido tomarse en serio. Eso no ha sido óbice para que Trump haya arremetido contra el ucraniano.

"Zelenski no es un buen tipo con el que podamos tratar" y "no soy un gran fan de Zelenski", son algunos de los totales más llamativos de esa entrevista del presidente de Estados Unidos, en la que también ha apuntado que Ucrania podría dirigir sus ataques a otros objetivos en lugar de a las refinerías rusas.