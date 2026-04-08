El Kremlin confía en que la tregua en Irán acelere la reanudación del diálogo a tres con EEUU y Ucrania

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - Europa Press/Contacto/Arina Antonova

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha señalado este miércoles que espera que la tregua de dos semanas anunciada en las últimas horas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Irán sirva para reanudar en un futuro próximo las conversaciones a tres con Washington y Kiev. "Estamos deseando que esto ocurra", ha afirmado.

"Esperamos que en un futuro próximo tengan más tiempo y más oportunidades para reunirse en un formato trilateral", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en relación a Estados Unidos, ocupado, ha remarcado, en las últimas semanas con la "cuestión iraní", según recoge la agencia TASS.

Antes de la sorpresiva ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, Washington había celebrado reuniones trilaterales con Kiev y Moscú en tres ocasiones, una en Ginebra y otras dos en Abu Dabi, sin que ninguna concluyera con acuerdos significativos, más allá de continuar con el intercambio de prisioneros.

La última vez que se reunieron fue a mediados de febrero en Ginebra, donde, según apuntó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se alcanzaron acuerdos de carácter militar que no precisó, pero se mantuvieron las diferencias en cuestiones como la autonomía de los territorios del este ocupados por Rusia y el control de la central nuclear de Zaporiyia.

Ucrania ha aplaudido este miércoles el pacto alcanzado entre Estados Unidos e Irán para detener los ataques y ha subrayado que "la firmeza estadounidense funciona", antes de reclamar "firmeza suficiente" para "forzar" a Rusia a parar los ataques y negociar el fin de la invasión.

"Es hora de una firmeza suficiente para obligar a Moscú a declarar un alto el fuego y poner fin a su guerra contra Ucrania", ha subrayado el jefe de la diplomacia ucraniana, Andri Sibiga.