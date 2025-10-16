El Kremlin confirma que Al Assad y Al Shara abordaron el futuro de las bases militares de Rusia en Siria

La Presidencia rusa declina hacer comentarios sobre si se trató la posible extradición de Al Assad a Damasco

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha confirmado este jueves que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, abordó en Moscú con el mandatario de transición de Siria, Ahmed al Shara, el futuro de las bases miliares rusas en el país, en medio de los esfuerzos del país por mantener su presencia tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024.

"En lo relativo a las bases, el asunto estuvo en la agenda. Eso es lo que puedo decir", ha afirmado el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, que ha declinado hacer comentarios sobre si ambos mandatarios abordaron la posible extradición de Al Assad a Siria, según ha informado la agencia rusa de noticias TASS.

En este sentido, ha subrayado que Moscú "no tiene nada que decir sobre Al Assad en este contexto", después de que las nuevas autoridades, instauradas tras el éxito de una ofensiva de yihadistas y rebeldes, hayan reclamado a Moscú su entrega, después de que huyera al país euroasiático poco antes de la caída de su régimen.

Durante su encuentro, Putin y Al Shara destacaron la "relación especial" y los "lazos históricos" que unen a sus respectivos países. De hecho, el presidente ruso destacó que estas relaciones perduran al margen de "cualquier consideración política momentánea".

Rusia fue un aliado clave del régimen de Al Assad y aspira ahora a conservar sus instalaciones militares en Siria y, por extensión, su grado de influencia, en medio de la reestructuración de sus lazos tras el ascenso al poder de Al Shara, antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS).