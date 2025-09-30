El Kremlin critica la propuesta para construir un "muro" antidrones en Europa

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha criticado la propuesta europea para construir un "muro" antidrones con el objetivo de contener principalmente las amenazas que puedan proceder de Rusia, un día después de que la Comisión Europea se fijase dicha iniciativa como su principal prioridad en la 'hoja de ruta' para reforzar la defensa común en el próximo lustro.

"Construir muros siempre es malo, como demuestra la historia", ha afirmado el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, que ve también "bastante triste" que la "política militarista y de confrontación de Ucrania" pueda extenderse ahora a países aliados dentro del continete, según la agencia TASS.

La Comisión Europea pondrá sobre la mesa de los 27 un plan de colaboración para desarrollar una serie de proyectos militares que sean el "buque insignia" de la UE, empezando por el muro antidrones, que en las últimas semanas, a la luz de las incursiones rusas, se ha convertido en la principal prioridad de Bruselas.

En su 'hoja de ruta para la preparación de la Defensa 2030', documento que el Ejecutivo europeo ha circulado entre los Estados miembro de cara a la cumbre informal de líderes de este miércoles en Copenhague, la Comisión plantea fortificar por tierra, mar y aire la frontera este de la UE para ser capaz de repeler una futura agresión militar de Rusia.

La OTAN, por otro lado, se ha comprometido a reforzar su despliegue en el flanco oriental a raíz de una serie de incidentes con drones y cazas rusos en países de la región. Las autoridades de Dinamarca también han llegado a paralizar la actividad de varios aeropuertos en la última semana tras detectar aeronaves no tripuladas en las inmediaciones.