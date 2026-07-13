El Kremlin denuncia que la coalición de voluntarios para Ucrania son unos "belicistas" que "desean la guerra"

Archivo - Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha advertido este lunes de que la llamada coalición de voluntarios para Ucrania --iniciativa con la que varios países pretenden reforzar política y militarmente a Kiev tras finalizar el conflicto-- no es más que un grupo de "belicistas", que "desean que la guerra continúe".

"Yo diría que se trata de una coalición de belicistas. Es un grupo de países que no quiere la paz, sino que desea que la guerra continúe", ha afeado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en respuesta al encuentro que celebran este lunes en París, con la presencia incluida del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Peskov ha asegurado además que este grupo de aliados de Ucrania "se contenta con el profundo delirio" de asestar una "derrota estratégica" a Rusia. "Es, por tanto, una coalición de personas delirantes y de instigadores de la guerra", ha dicho.

Es por ello que las autoridades de Rusia van a permanecer "atentas" y a seguir "muy de cerca" la reunión que se desarrolla este lunes en la capital francesa. "Estos son los países que cometen acciones hostiles contra nosotros", ha dicho Peskov, según ha recogido la agencia rusa TASS.

Zelenski ha aterrizado este lunes en París para un encuentro que le reunirá con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y que espera sirva para "abrir muchas más posibilidades" a la defensa de su país, en especial lo que tiene que ver con la adquisición y el desarrollo de sistemas antibalísticos.

"Vamos a presentar a los socios nuestro programa antibalístico y por primera vez celebraremos una reunión a nivel de líderes, asesores en cuestiones de seguridad nacional y empresas de defensa de países que pueden contribuir con acciones concretas a la construcción de un nuevo sistema antibalístico", ha dicho.