El Kremlin responderá con "medidas adicionales" a la "evidente" confrontación que llega desde la UE

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov/Russian Go

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha puesto de relieve este jueves que "es evidente" que la Unión Europea, desde que ha comenzado a desarrollar su "identidad defensiva", ha puesto en marcha una confrontación con Rusia, por lo que se ven obligados a adoptar medidas adicionales para asegurar su propia seguridad.

"Resulta evidente que, a medida que se ha desarrollado su identidad defensiva, la Unión Europea se ha embarcado en un camino de militarización y se está dedicando a la confrontación con Rusia", ha valorado el portavoz Dimitri Peskov en rueda de prensa.

"No podemos ignorar esta situación", ha advertido Peskov, quien ha explicado que esta escalada, de la que responsabiliza a la UE, no solo les "obliga a planificar medidas adicionales" para resguardar su seguridad, sino que también "está exacerbando las ya elevadas tensiones en el continente europeo", informa TASS.

Aún con todo, Peskov ha destacado que "una cosa debe quedar fuera de toda duda", y es que la seguridad y los intereses nacionales de Rusia "estarán garantizados".

Por otro lado, el portavoz del Kremlin ha reivindicado que los ataques rusos lanzados durante la pasada madrugada sobre Kiev, los cuales han dejado una veintena de muertos y casi un centenar de heridos, han ido dirigidos "exclusivamente contra objetivos militares o de carácter paramilitar".