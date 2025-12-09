El Kremlin tacha de "absoluta estupidez" las acusaciones sobre que Rusia prepara un ataque contra la OTAN

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa en San Petersburgo (archivo) - Ulf Mauder/dpa - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha tildado este martes de "absoluta estupidez" las acusaciones sobre que Rusia prepara un ataque contra la OTAN, en medio de las tensiones derivadas de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"En cuanto a la preparación de un ataque contra la OTAN, eso es una absoluta estupidez. Una vez más, insto a todos a escuchar la fuente original: nuestro presidente Putin", ha afirmado el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa en Moscú.

Asimismo, ha recalcado que Putin no tiene intención de "restaurar" la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), dado que "es imposible", tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

"Lo ha dicho en muchas ocasiones. Hablar de ello es poco respetuoso hacia nuestros socios, nuestros aliados en la Comunidad de Estados Independientes (CIS)", ha sostenido, antes de criticar las últimas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la voluntad del presidente ruso de volver a poner en pie la URSS.