Kuczynski dice que no se arrepiente de haber indultado a Fujimori

Publicado 04/10/2018 17:36:18 CET

LIMA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente peruano Pedro Pablo ha Kuczynski ha asegurado que no se arrepiente de haber indultado al también ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, un perdón que ha sido revocado por el Tribunal Supremo.

"No me arrepiento de haber indultado a Fujimori", ha dicho el antiguo mandatario en una breve entrevista publicada este jueves por el diario peruano 'El Comercio'.

Kuczynski concedió un indulto humanitario a Fujimori el pasado 24 de diciembre, algo a lo que se había negado su predecesor en el cargo, Ollanta Humala, por considerar que no había base médica. Tres días antes el Congreso votó en contra de lanzar un 'impeachment' contra el presidente, en parte gracias a los votos del 'fujimorismo'.

Este desarrollo de los acontecimientos suscitó la sospecha de que el indulto fuera el pago de un favor político a Fuerza Popular, partido dirigido por los hijos de Fujimori. Kuczynski, que finalmente dimitió meses después para evitar que el Congreso le destituyera, siempre lo ha negado.

"No hubo negociación", ha afirmado a 'El Comercio', indicando por contra que el proceso de 'impeachment' fue precisamente la respuesta de la oposición para frenar el indulto: "Por eso intentaron una vacancia exprés. Sabían que el documento estaba encima de mi mesa".

Sobre la fecha que eligió para anunciar el indulto, el político conservador ha restado importancia al hecho de que fuera tres días antes de la votación parlamentaria, apuntando que la Navidad es "un momento en el cual se dan indultos en muchos países".

"Quizás debí esperar a que llegara el Papa (que visitó Perú entre el 18 y el 21 de enero), pero tampoco quería cargarle un tema de política interna", ha comentado. "Cuando estuve en Roma, antes de su visita, le mencioné el caso de Fujimori", ha apostillado.

Kuczynski ha defendido que su decisión fue "controvertida" pero "legal". "El artículo 118 me daba, como presidente, la autoridad para dar el indulto (...) La Constitución es clarísima", ha recalcado, indicando que por eso se toma la revocación del indulto como "una pérdida personal".

En su opinión, los informes médicos sobre el estado de salud de Fujimori, que lidia desde hace años con un cáncer de lengua y otras dolencias propias de su edad, "eran claros". "Él tuvo varias crisis y el estrés de estar en la cárcel doce años es muy grande. Entonces, no tengo ninguna duda de que el indulto fue bien dado", ha sostenido.

Kuczynski ha contado que le gustaría que Fujimori "disfrute sus años mayores en tranquilidad y no en la cárcel". "Pero, en fin, hay que respetar la Justicia", ha sentenciado, aunque ha cuestionado la independencia judicial denunciando que "hay actores de la justicia muy politizados".

Fujimori, de 80 años de edad, fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad por la muerte y el secuestro de decenas de personas en diferentes hechos violentos ocurridos durante su Gobierno en el marco de la lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso.