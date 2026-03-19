Kuwait confirma incendios en dos refinerías tras ataques con drones

Archivo - Obras del proyecto de la nueva refinería de Kuwait en la provincia de Al Ahmadi. - Europa Press/Contacto/Nie Yunpeng - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Kuwait ha confirmado este jueves ataques con drones contra las refinerías de Mina al Ahmadi y Mina Abdulá que han provocado sendos incendios, en plena oleada de represalias de Irán contra las instalaciones energéticas de los países del Golfo tras el ataque sufrido este miércoles en el yacimiento de gas de Pars South, una importante explotación que comparte con Qatar.

Según ha confirmado la compañía estatal Kuwait Petroleum Corporation (KPC), los equipos de respuesta a emergencias han logrado extinguir los incendios que se produjeron en "ciertas unidades operativas" de las refinerías "tras ataques con drones que tuvieron como objetivo ambas instalaciones a primera hora de este jueves".

Los incidentes no provocaron heridos, ha informado la propia empresa, que recalca el "alto nivel de profesionalidad" y "los más altos estándares" aplicados en materia de seguridad en respuesta a la emergencia provocada por los ataques.

"KPC reafirmó su compromiso de garantizar la seguridad de su personal y la integridad de sus operaciones, señalando que se siguen tomando todas las medidas necesarias para mantener operaciones seguras y estables en todas sus instalaciones", ha indicado la compañía en un mensaje en redes.

El ataque de Israel este miércoles contra el campo gasístico de South Pars ha llevado el conflicto a una nueva fase, con Teherán tomando represalias contra instalaciones energéticas en la región, incluida una de gas licuado en Qatar.