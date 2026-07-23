Kuwait denuncia daños materiales en nuevo ataque con drones en puesto fronterizo con Irak

Archivo - Estelas de humo dejadas por los misiles interceptores lanzados desde los sistemas de defensa aérea israelíes en Tel Aviv, Israel, en plena guerra contra Irán. - Chen Junqing / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Kuwait ha denunciado este jueves daños materiales en un nuevo ataque con drones "enemigos" en un puesto fronterizo con Irak, en la ciudad de Abdali.

"El paso fronterizo de Abdali ha sido objeto de un ataque con drones enemigos, que ha provocado daños materiales, sin que se hayan registrado víctimas humanas", ha informado el portavoz del Ministerio de Defensa, Abdulaziz Al Otaibi, en un mensaje difundido por el Ejército kuwaití.

Nada más producirse el incidente, los equipos especializados comenzaron a gestionarlo y a tomar las medidas necesarias para asegurar la zona, ha añadido el portavoz, quien ha indicado que se han desplazado hasta la zona equipos de inspección y desactivación de explosivos.

Estos equipos se han encargado de la retirada de los restos de los drones, "con el fin de garantizar la seguridad del lugar y que este quede libre de cualquier peligro".

El país del Golfo se ha convertido en una diana frecuente de las represalias de Irán en medio de la escala bélica en torno al paso de Ormuz. Este mismo jueves, la Guardia Revolucionaria Islámica ha reivindicado este jueves un ataque contra defensas, aeronaves y equipamiento militar de Estados Unidos en las bases militares que tiene en suelo kuwaití, Ali al Salem y Al Adiri. Todo en el marco de las hostilidades que se vienen encadenando entre Washington y Teherán por doce jornadas consecutivas.