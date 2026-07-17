Kuwait denuncia daños en una planta de desalinización y generación eléctrica tras un ataque de Irán

Archivo - Un trabajador frente a un generador eléctrico en Kuwait (archivo) - Europa Press/Contacto/Asad - Archivo

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han denunciado este viernes daños en una planta de desalinización y generación eléctrica a causa de los últimos bombardeos de Irán, en medio de los intercambios de ataques de los últimos días entre Washington y Teherán pese al alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

El Ministerio de Electricidad, Agua y Energía Renovable ha afirmado que la "atroz agresión iraní" ha causado daños en "una planta de generación energética y desalinización de agua", antes de afirmar que hay daños en "un gran número de unidades generadoras de electricidad" por los impactos y el posterior incendio.

"Esto ha requerido la activación de planes de emergencia y respuesta inmediata para mitigar los efectos y mantener la estabilidad de la red eléctrica", ha señalado en un comunicado en redes sociales, al tiempo que ha recalcado que los equipos de emergencia lograron contener y extinguir las llamas.

En este sentido, ha hecho hincapié en que sus equipos trabajan "de forma constante" para mantener la estabilidad de la red eléctrica y garantizar el servicio, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la población a que "coopere en este periodo excepcional a través del ahorro de electricidad".

"Esto contribuye de forma directa a la estabilidad de la red eléctrica nacional y permite a los equipos técnicos gestionar el sistema de forma eficiente y mantener un servicio ininterrumpido en todo el país", ha dicho, antes de subrayar que esta ayuda "es parte integral de los esfuerzos nacionales para abordar las repercusiones del ataque".

El comunicado ha sido publicado después de que las autoridades de Irán pidieran a la población reducir el consumo de electricidad ante la presión sobre la red debido al "calor extremo" y los "ataques" de Estados Unidos contra "instalaciones de suministro" en la zona sur del país.

Asimismo, el Ejército de Irán, que ha lanzado en las últimas horas contra supuestos objetivos militares estadounidenses en Kuwait, advirtió el jueves de que destruirá "toda la infraestructura de la región" de Oriente Próximo si Estados Unidos cumple las "amenazas" de atacar infraestructura en el país asiático, algo que habría hecho durante las últimas horas.

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.