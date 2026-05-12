Kuwait detiene a cuatro personas vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán que intentaron "infiltrarse" por mar

Archivo - Bandera de Kuwait en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han anunciado este martes la detención de cuatro personas supuestamente vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán que habrían intentado entrar en el país por vía marítima, una operación en la que resultó herido un miembro de las fuerzas de seguridad.

El Ministerio del Interior kuwaití ha indicado que "el grupo de infiltrados confesó durante un interrogatorio que pertenecen a la Guardia Revolucionaria de Irán" y que "tenían como tarea encomendada infiltrarse en la isla de Bubiyan a bordo de un bote pesquero" de cara a "cometer actos hostiles contra Kuwait".

Así, ha resaltado que los sospechosos "se enfrentaron a las Fuerzas Armadas kuwaitíes", lo que dejó un agente herido, mientras que "dos de los infiltrados lograron escapar", según ha recogido la agencia estatal kuwaití de noticias, KUNA, sin que las autoridades de Irán se hayan pronunciado por ahora sobre el caso.

Las fuerzas de Irán lanzaron varios ataques contra bases estadounidenses y objetivos norteamericanos en la región de Oriente Próximo, incluido Kuwait, como parte de su respuesta a la ofensiva desatada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático. En estos momentos hay un alto el fuego en vigor.