Los laboristas mantienen el escaño de Starmer y hacen recular a Los Verdes

Imagen de un cartel con motivo de las elecciones parciales en Londres, Reino Unido. - Vuk Valcic / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Laborista se ha hecho con la victoria en las elecciones parciales celebradas en la circunscripción de Holborn y San Pancracio, en Londres, la capital de Reino Unido, para ocupar el escaño que dejó vacante el ex primer ministro Keir Starmer, que renunció a su asiento a principios de septiembre como colofón final de su retirada de la política nacional para dedicarse a "asuntos internacionales".

Así, la laborista Sagal Abdi-Wali se ha hecho con la victoria con el 45% de los votos frente al candidato deLos Verdes, Zack Polanski, que ha obtenido el 33% de los respaldos. El candidato conservador se ha situado en tercer lugar, seguido por el de Reform UK y el de los liberaldemócratas.

Las elecciones se han celebrado a medida que crece la presión sobre Polanski después de que los miembros de su partido apoyaran la moción que declara que sionismo es racismo, una medida que ha levantado la polémica pero que no le ha hecho retroceder de cara a la votación.

Tras conocer los resultados, ha asegurado que seguirá liderando el partido y ha dicho estar "contento" por seguir adelante de cara a la contienda. "No creo que fuera un error para nada, creo que fue una oportunidad para presentar nuestros valores, hablar de nuestros puntos fuertes y de la crisis climática", ha aclarado, según declaraciones a la cadena Sky News.

Abdi-Wali, por su parte, ha destacado que su victoria es un "reflejo de la victoria de la diversidad en la zona". "Espero que este momento sirva para reflejar quien merece pertenecer a un lugar, para que la gente como yo sepa que su camino también está aquí. Esto es Camden y esto es Reino Unido", ha apuntado.

"He visto a gente en todo Camden trabajar para construir comunidades donde las diferencias no son algo que temer sino algo que valorar. No podemos permitir que el trabajo, construido generación tras generación, sea deshecho a manos de gente que solo busca dividirnos", ha apostillado.