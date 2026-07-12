El laudo internacional sobre el mar de la China Meridional cumple 10 años sin resolver la crisis entre Pekín y Manila

Archivo - Imagen de archivo de un guardacostas chino observando a pesqueros filipinos en el mar de la China Meridional - Europa Press/Contacto/CCG - Archivo

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El laudo dictaminado el 12 de julio de 2016 por el Tribunal Permanente de Arbitraje sobre el Mar de China Meridional ha cumplido diez años sin apenas impacto alguno sobre la realidad del histórico conflicto entre China y Filipinas, y que todo lo más ha servido para enquistar posiciones.

El tribunal, establecido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, falló que las reivindicaciones marítima de China sobre las aguas disputadas en la zona no tienen fundamento jurídico alguno, entre ellas las que Pekín defiende como un "derecho histórico".

China se negó a participar en el proceso y lleva diciendo desde entonces que el texto es papel mojado frente a las críticas al respecto de Estados Unidos o la Unión Europea. Ahora, raro es el mes, de un tiempo a esta parte, que pesqueros chinos, filipinos y servicios de guardacostas de ambos países no se enfrentan a cañonazo limpio de agua durante algún tipo de incidente en esas aguas.

Para China, la solución es clara: la zona de Nanhai Zhudao, el archipiélago de islas del mar de la China meridional es suya, incluyendo a Dongsha (las islas Pratas), Xisha (las islas Paracel), Zhongsha (Bajo de Masinloc/Macclesfield) y Nansha (las islas Spratly), y tiene "aguas interiores, mar territorial y zona contigua, basados en Nanhai Zhudao, así como una zona económica exclusiva y plataforma continental", según ha sentenciado este domingo la Embajada de China en Filipinas, en un contundente comunicado donde asegura que garantizará la libertad de navegación en la zona siempre que primero discutan el tema primero con Pekín.

A última hora de este pasado sábado, Estados Unidos, Australia, Canadá, Estonia, Alemania, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Nueva Zelanda, Filipinas, Rumanía, Eslovenia y Reino Unido insistieron, en un comunicado conjunto, en que "el laudo dictado hace diez años por el Tribunal constituye un hito significativo y es definitiva y jurídicamente".

La respuesta china ha venido de la mano de columnas publicadas en sus medios oficiales más destacados, como la agencia Xinhua, donde se denuncia una "decisión profundamente defectuosa" por culpa de Filipinas, que decidió activar el procedimiento de manera "unilateral", en contra de la declaración de 2002 aceptada por los países miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) que emplazaba a ambos a resolver esta disputa mediante negociaciones.

"El tribunal ejerció su jurisdicción de forma extralimitada y aprobó sin objeciones las reclamaciones legalmente infundadas de Filipinas, al tiempo que ignoraba sistemáticamente los derechos soberanos y los intereses históricos de China en el Mar de China Meridional, lo que dejó su jurisdicción e imparcialidad en entredicho desde el principio", han condenado las autoridades chinas a través de su agencia oficial.

En Filipinas, mientras tanto, se respira ambiente de celebración. Barcos como el 'Teresa Magbanua' ha activado sus sirenas diez veces en un minuto, lo que simboliza los diez años de un veredicto que Manila interpreta como un triunfo internacional. "La Guardia Costera de Filipinas se complace en conmemorar este aniversario, en cumplir nuestra misión, proteger nuestros mares, en enriquecer nuestros recursos naturales, en garantizar el orden marítimo basado en dichas reglas y en la idea de seguir avanzando", ha declarado la capitana Noemie Cayabyab, portavoz de la Guardia Costera de Filipinas, a la cadena ABS-CBN.