Lavrov confirma que se reunirá mañana con Rubio en Filipinas para hablar sobre la guerra en Ucrania

Archivo - El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, durante una reunión en Moscú. - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha confirmado este miércoles que mantendrá el jueves una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean) que se celebra en la capital de Filipinas, Manila.

"Se ha acordado una reunión con Rubio", ha manifestado desde la capital filipina, de cara a una reunión en la que se espera que ambos aborden la situación en Ucrania, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

En este sentido, Lavrov ha subrayado que Moscú asume que Washington no ha rechazado las propuestas realizadas durante la cumbre celebrada el 15 de agosto de 2025 entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar el conflicto, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

"Partimos de la base de que, al menos hasta ahora, los colegas estadounidenses no han respondido con una negativa a nuestras propuestas, que fueron presentadas y son bien conocidas por todas, dado que ha habido numerosos comentarios sobre ellas", ha explicado.

Asimismo, Lavrov ha declinado pronunciarse sobre las recientes declaraciones de Trump en las que mostró su expectativa de que la guerra se esté acercando a su fin, a pesar del estancamiento de la vía diplomática desde hace meses. "Preguntaré mañana a Rubio sobre la predicción de Trump sobre la cercanía de un acuerdo", ha zanjado.