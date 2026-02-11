Lavrov descarta que la Junta de Paz de Trump pueda reemplazar a la ONU

El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, en una recepción diplomática en Moscú. - Europa Press/Contacto/Alexander Shcherbak

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, ha descartado este miércoles que la Junta de Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda reemplazar en un futuro a Naciones Unidas.

"Eso es un asunto completamente diferente", ha respondido el titular de Exteriores ruso en unas declaraciones a medios recogidas por la agencia TASS. Rusia no participa por el momento en la Junta, que cuenta con 27 miembros, de los cuales solo Estados Unidos forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En este sentido, Lavrov ha hecho referencia a la implantación de la ONU, que cuenta con contratos permanentes. "Anteriormente, era necesario ser renovado en el cargo cada cinco años. Ahora los nombramientos son permanentes. Una vez que obtienes un contrato permanente, te estableces en Nueva York, tus hijos asisten a la escuela allí: echas raíces firmes", ha indicado.

En todo caso ha lamentado que esto hace que la ONU y su Secretaría General se conviertan en "un instrumento altamente politizado".

La Administración estadounidense ha reivindicado que la institución creada por Trump, en un principio para revisar la situación de seguridad e implantar el acuerdo de paz en Gaza, tiene mimbres para "convertirse en un nuevo arquetipo de cómo crear y mantener la paz en el siglo XXI".

Naciones Unidas "no ha estado a la altura de las expectativas" para mediar en conflictos internacionales, insistió recientemente el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien defendió que el organismo podrá generar "el tipo de infraestructura que podría dar lugar a muchos acuerdos de paz duraderos los próximos años".

La institución creada por Washington está participada por 27 miembros fundadores, sin miembros permanentes del Consejo de Seguridad salvo Estados Unidos, y con solo dos Estados miembro de la Unión Europea, Hungría y Bulgaria.