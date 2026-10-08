Le Pen aumenta su ventaja en los sondeos para las presidenciales en Francia ante un Philippe que pierde apoyos

Archivo - La candidata de Agrupación Nacional, Marine Le Pen. - Julien Mattia / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las últimas encuestas de intención de voto en Francia dan un mayor liderazgo a la candidata de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, mientras que reflejan una caída de diez puntos porcentuales del candidato de centro-derecha, Édouard Philippe, con respecto a los datos recabados hace ahora seis meses.

Así, la batalla electoral parece intensificarse en el centro del espectro político de cara a las elecciones presidenciales de 2027, incluso a pesar de que Philippe empieza a distanciarse de Gabriel Attal.

Philippe, que se encontraba prácticamente a la par al inicio de las encuestas y superaba a Le Pen en el nivel de aprobación para ser un buen presidente --40% frente al 39%--, podría quedarse finalmente muy por detrás a medida que la distancia entre los dos candidatos sigue ampliándose.

El que fuera primer ministro del presidente, Emmanuel Macron, parece seguir cayendo en los sondeos. Este mes de octubre, ha caído cuatro puntos porcentuales a pesar de impulsar su campaña electoral y realizar un mayor número de apariciones en los medios de comunicación, donde ha tratado de aclarar sus propuestas. No obstante, este aumento de las actividades no se ha traducido en un mayor número de apoyos.

El electorado republicano, cuyo apoyo es necesario para el candidato de Horizontes, ha perdido interés en Phillipe, que contaba en un inicio con el 54% de la aprobación sobre su posible capacidad de apoyo a la hora de tomar "decisiones necesarias para el país" --una cifra que es ahora del 48% aproximadamente--.

A pesar de todo ello, Philippe sigue estando a la cabeza del bloque de centro-derecha, aunque la distancia con el resto de candidatos que se encuentran por detrás de él es cada vez menor. Bruno Retailleau está ahora a tan solo dos puntos porcentuales por detrás, una distancia mucho más corta que la del pasado mes de abril, cuando les separaban 11 puntos.

Los resultados de octubre revelan principalmente una convergencia entre Attal y Retailleau. Hace seis meses, el presidente de Los Republicanos se situaba por detrás del líder de Renacimiento. Ahora está a su mismo nivel, o incluso por delante, en cuanto a competencia, visión de futuro y capacidad de toma de decisiones.

De momento, Le Pen sigue liderando las encuestas con el candidato de La Francia Insumisa (LFI) Jean-Luc Mélenchon, seguido entonces por Philippe, de momento en tercer lugar.