Lecornu promete cambios de "fondo" y "forma" para tender puentes con la oposición en Francia

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo primer ministro de Francia, Sébastian Lecornu, ha anticipado que el nuevo Gobierno hará "rupturas" con respecto a la etapa de François Bayrou, tanto en la "forma" como en el "fondo", en un primer mensaje con el que ha tratado de tender puentes hacia la oposición.

"Tendremos que ser más creativos, más serios, en la manera de trabajar con los grupos opositores", ha señalado, durante la ceremonia formal de traspaso del cargo y a la espera de recibir "en los próximos días" a los partidos de los que dependerá en última instancia la supervivencia del nuevo Ejecutivo.

Ha sido una ceremonia breve, en la que el propio Lecornu ha prometido que no haría "grandes discursos". "La inestabilidad y la crisis política que sufrimos exige humildad", ha señalado, un día después de ser nombrado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Lecornu, hasta ahora titular de Defensa, ha agradecido a su predecesor el "extremo coraje" con el que ha defendido sus ideas, el mismo que le ha terminado costando el puesto tras perder el lunes una cuestión de confianza en la Asamblea Nacional por abrumadora mayoría.

Bayrou ha prometido "ayudar" al nuevo Gobierno y trabajar para "unir" distintas posiciones. Tanto la izquierda como la ultraderecha ya han expresado su malestar por la nueva elección de un político aliado de Macron, integrado de hecho en la administración saliente, y han reclamado la disolución de la Asamblea y la consiguiente convocatoria de elecciones anticipadas.