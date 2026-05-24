Lee apuesta por endurecer las sanciones contra los discursos de odio y las burlas en Internet

Archivo - El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung - Europa Press/Contacto/Jintak Han - Archivo

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha reclamado este domingo un debate público para estudiar un posible endurecimiento de las medidas contra los mensajes de odio y las conductas vejatorias difundidas en Internet, incluyendo sanciones más severas e incluso indemnizaciones punitivas.

Lee se ha pronunciado a través de la red social X tras conocerse que varios jóvenes presuntamente relacionados con un foro ultraderechista participaron en actos "provocadores" cerca del lugar donde se celebraba una ceremonia en memoria del expresidente Roh Moo Hyun, coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento, ha apuntado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

En este contexto, el mandatario ha reflexionado sobre si este tipo de expresiones deben quedar amparadas por la libertad de expresión o si, por el contrario, deben ser objeto de castigo.

"Existen diferentes puntos de vista sobre si las expresiones que incitan a la división social y al conflicto mediante la burla y los insultos, como (las que se vieron en) Ilbe, deben estar protegidas por la libertad de expresión o (enfrentar) sanciones, incluido el castigo", ha afirmado.

Estas declaraciones hacen referencia a Ilbe Storehouse, una controvertida comunidad digital surcoreana asociada a posiciones extremistas, mensajes misóginos, racistas y contenidos de incitación al odio, según el medio.

Así las cosas, Lee ha defendido la necesidad de estudiar "condiciones más estrictas" para perseguir este tipo de comportamientos y ha planteado medidas como sanciones penales, multas o compensaciones punitivas, recordando que en el pasado ya se discutió la posibilidad de clausurar plataformas de este tipo.

"¿Qué opinas?... También plantearé el asunto en una reunión del Gabinete", ha aseverado el presidente en su mensaje.

Las palabras de Lee llegan apenas un día después de que criticara públicamente a Starbucks Corea por una campaña promocional lanzada en 2024 y que, según diversos críticos, evocaba el hundimiento del ferry Sewol, una tragedia ocurrida ese mismo año y en la que murieron más de 300 personas, en su mayoría estudiantes.

La compañía presentó el 16 de abril de 2024 --fecha del aniversario del naufragio-- su colección de tazas "Siren", una denominación que generó polémica por la asociación mitológica de las sirenas con los naufragios marítimos.