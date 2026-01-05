Lee Jae Myung pide a Xi Jinping explorar vías para lograr la paz en la península de Corea

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, junto a su homólogo chino, Xi Jinping, a su llegada a Pekín. - Europa Press/Contacto/Dai Tianfang

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha pedido este lunes a su homólogo chino, Xi Jinping, explorar vías conjuntas para lograr la paz en la península de Corea, una petición que ha realizado durante un encuentro en el Gran Salón del Pueblo, situado en la plaza de Tiananmén de Pekín.

Lee, que ha subrayado la importancia de contar con la "cooperación bilateral" para lograr la paz a medida que Corea del Norte sigue realizando ensayos balísticos, ha indicado que está dispuesto a trabajar con China para "buscar vías alternativas" que favorezcan un acuerdo que lleve a una "prosperidad" y a un "crecimiento".

En este sentido, ha afirmado que este podría ser el primer paso para la "restauración completa de las relaciones con China" durante una visita que llega en pleno acercamiento entre las partes a pesar de que Seúl sigue manteniendo una fuerte alianza con Estados Unidos.

Las relaciones con Pekín, sin embargo, se vieron gravemente afectadas durante el mandato del ahora expresidente Yoon Suk Yeol, que se alineó en mayor medida a Estados Unidos, lo que propició un aumento de la rivalidad entre las dos principales economías del mundo.

Ahora, Lee ha reafirmado que los dos países han mantenido lazos "amistosos" durante "miles de años" y "comparten una historia de sufrimiento y pérdida de la soberanía, además de la lucha por la independencia" --unas palabras con las que ha hecho alusión al pasado colonial japonés--.

"Invariablemente, haré esfuerzos para desarrollar nuestra alianza estratégica y convertirla en una tendencia irreversible de estos tiempos", ha afirmado, al tiempo que ha mostrado que apuesta por iniciar una "nueva fase" de desarrollo entre los dos países, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

FIRMA DE DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN

Los dos mandatarios han aprovechado la ocasión para firmar catorce documentos en materia de cooperación, que incluyen áreas como el transporte, la cooperación comercial, la ecología y la innovación en materia tecnológica, según informaciones recogidas por la agencia estatal china Xinhua.

En este sentido, las partes han destacado la importancia de expandir la cooperación en otros campos, como el de la inteligencia artificial, así como el de productos culturales.

Por su parte, Xi ha instado a "salvaguardar los frutos recogidos tras la victoria obtenida en la Segunda Guerra Mundial" y ha afirmado que "protegerá la paz y la estabilidad" en la región del noreste de Asia.

"Hace más de 80 años, nuestros pueblos hicieron unos enormes sacrificios y ganaron la victoria contra el militarismo japonés", ha aseverado Xi, que ha instado a "compartir responsabilidades a la hora de mantener la paz y la estabilidad regionales". "Debemos mantenernos en el lado bueno de la historia y tomar decisiones estratégicas correctas", ha aseverado.