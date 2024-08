Lesionados 20 policías en los disturbios ultraderechistas en Derry (Irlanda del Norte)

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 20 agentes de la Policía de Irlanda del Norte han resultado heridos en los disturbios protagonizados en las últimas horas por ultraderechistas contrarios a la inmigración en la ciudad de Derry/Londonderry.

El jefe de la Policía norirlandesa, Jon Boutcher, ha advertido de que "no podemos permitir que ganen" antes de explicar que hay un agente con una pierna rota y una policía con una herida grave en la cara, según recoge la cadena BBC.

Otros diez agentes han resultado lesionados por el lanzamiento de cócteles molotov, petardos o piedras en Nailors Row, Derry, durante la jornada del sábado, en una reyerta que ha durado varias horas ocurrida tras una manifestación pacífica del grupo nacionalista británico Apprentice Boys Relief.

Un hombre de 46 años ha sido imputado por desórdenes y está previsto que sea citado ante un tribunal para el mes de septiembre.

"Quiero ser claro. Esto sería inaceptable en cualquier otra parte y tampoco es aceptable aquí", ha advertido el jefe policial. Por eso pedirán el máximo castigo para los implicados en los ataques a la Policía.

"No vamos a quedarnos de brazos cruzados y aceptarlo. He dejado claro que no se van a tolerar las intimidaciones contra nuestra comunidad diversa y tampoco las agresiones ni la violencia contra mis policías", ha añadido.