Líbano avisa del "alcance" de la ofensiva de Israel y denuncia un intento de "expandir la ocupación"

Archivo - El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam. - FRANK VAN BEEK - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha avisado este jueves del "alcance" de la ofensiva de Israel contra Líbano en el contexto de la guerra en Irán, tras denunciar que los planes declarados de Tel Aviv de crear un zona de amortiguamiento en el sur de Líbano ahondan en un intento de "expandir la ocupación" de territorio libanés y agravan la "gravedad" de la situación en el país.

"Ha quedado claro que la agresión israelí contra Líbano no se limitará a la continuación de las operaciones militares que hemos conocido durante dieciséis meses. Las declaraciones de los responsables israelíes y las acciones de su Ejército revelan objetivos de mayor alcance, que incluyen una amplia expansión en la ocupación de territorios libaneses", ha denunciado el dirigente en declaraciones tras una reunión de su gabinete recogidas por la agencia NNA.

En este sentido ha calificado de "peligrosas" las propuestas sobre la creación de zonas de amortiguamiento o "cinturones de seguridad" en el sur de Líbano, avisando de que provoca el desplazamiento interno de población libanesa que ya rebasa el millón de personas.

"Líbano se ha convertido en víctima de una guerra cuyos resultados y final nadie puede prever", ha lamentado, para recalcar que redoblará los "esfuerzos políticos y diplomáticos para poner fin a las continuas violaciones de la soberanía y de la integridad del territorio", incidiendo una vez más en la condena de "las flagrantes infracciones del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario".

En este punto, Salam ha cargado igualmente contra las acciones del partido milicia chií Hezbolá, que ha lanzado ataques contra Israel, que las autoridades israelíes alegan para relanzar su ofensiva contra el país vecino.

"Nada consolida más la vinculación del conflicto en nuestro territorio con guerras ajenas, en las que no tenemos ningún interés nacional, que lo que se anuncia como operaciones militares conjuntas y simultáneas con la Guardia Revolucionaria iraní", ha indicado en referencia al grupo miliciano.

OLEADA DE DESPLAZADOS Y "GRAVEDAD" DE LA SITUACIÓN

Respecto a la oleada de desplazados por el conflicto en el sur del país, el dirigente libanés ha llamado a la ayuda internacional para "fortalecer las capacidades" y "obtener mayor apoyo para acoger a desplazados, responder a sus necesidades, garantizar su adecuada acogida e incluso su protección, y velar por su seguridad y la de las comunidades que los reciben".

Según ha reconocido Salam, los desplazados son "la primera y mayor víctima de una guerra en la que no tuvieron voz ni decisión". "La gravedad de la etapa que atraviesa Líbano nos exige elevar el espíritu de solidaridad nacional y de fraternidad humana por encima de cualquier sentimiento de cautela o descontento", ha señalado en un llamamiento a la unidad nacional.

Por ello, ha pedido "evitar los riesgos de división interna, alejarse de la lógica de acusaciones, revancha y discursos de intimidación y odio".