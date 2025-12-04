Líbano confirma nuevas conversaciones directas con representantes israelíes el 19 de diciembre

Archivo - El presidente de Líbano, Joseph Aoun - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades libanesas han confirmado este jueves que llevarán a cabo nuevas conversaciones con representantes israelíes el próximo 19 de diciembre en el marco del mecanismo de supervisión del alto el fuego alcanzado hace poco más de un año en Líbano.

"Es obvio que la primera sesión no ha sido muy productiva, pero ha sentado las bases para futuras sesiones que comenzarán el 19 de este mes", ha explicado en una rueda de prensa el ministro de Información libanés, Paul Morcos, tras una reunión del gabinete del presidente, Joseph Aoun, celebrada este jueves en el Palacio de Baabda.

No obstante, Morcos ha afirmado que "las reacciones a la primera reunión han sido positivas" y que "esto se debe aprovechar" para evitar que estalle una "segunda guerra" en territorio libanés, según ha recogido la agencia de noticias NNA.

Esto se produce después de que la delegación israelí, encabezada por el director de política exterior del Consejo de Seguridad, Uri Resnick, y la libanesa, liderada por el exembajador Simon Karam, se reunieran en la víspera en la ciudad libanesa de Naqura, donde se encuentra el cuartel general de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL).

A la reunión directa, la primera entre representantes civiles israelíes y libaneses en más de 40 años, también asistió la enviada especial adjunta de Estados Unidos para Oriente Próximo, Morgan Ortagus, según informó la Embajada de Estados Unidos en Beirut.

La fuerza de paz de Naciones Unidas en Líbano ha documentado recientemente más de 10.000 violaciones israelíes del alto el fuego alcanzado a finales de noviembre de 2024 entre el Gobierno de Israel y el partido-milicia chií Hezbolá.

El Ejército de Israel ha lanzado este mismo jueves una nueva oleada de bombardeos contra el sur de Líbano, poco después de emitir "advertencias urgentes" a residentes de cuatro localidades de cara a ataques contra supuestas "infraestructuras militares" de Hezbolá.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chiíí, que exigen el fin de este despliegue.