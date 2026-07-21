Líbano denuncia que Israel abrió fuego durante las operaciones de despliegue en las zonas piloto

Archivo - El humo se eleva tras los ataques aéreos israelíes sobre la localidad de Kfar Tebniet, en el sur del Líbano, el pasado mes de junio. - Marwan Naamani / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Líbano ha denunciado este martes que las fuerzas de Israel abrieron fuego durante las operaciones de despliegue en las zonas piloto, en la primera operación en el sur del país para tomar el control de localidades comprendidas en el acuerdo entre Líbano e Israel facilitado por Estados Unidos.

"Durante la ejecución de la operación de despliegue por parte de las unidades militares en la localidad de Zautar el Gharbiyé, cerca de Nabatiyé, las fuerzas de ocupación israelíes abrieron fuego cerca de estas unidades", han señalado las fuerzas libanesas en un comunicado difundido en redes sociales.

Según avisan, este ataque "obstaculizará" la implementación de las etapas de despliegue en las áreas experimentales, las conocidas como zonas piloto. El grupo militar cuenta con el apoyo y la participación de Estados Unidos, para garantizar la aplicación general del acuerdo marco entre Israel y Líbano.

Este paso se daba en virtud del acuerdo firmado en junio entre Líbano e Israel para el cese de las hostilidades y para que el Ejército israelí se retire de ciertas zonas del sur de Líbano, si bien la retirada definitiva acabará condicionada, no obstante, al desarme efectivo de Hezbolá.

En un principio, las partes acordaron dos "zonas piloto" cuya seguridad será asumida, de nuevo "gradualmente" por el Ejército de Líbano si Israel percibe que existen las garantías de seguridad necesarias.