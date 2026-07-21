Heridos dos trabajadores de la Cruz Roja libanesa tras la explosión de una mina terrestre en el sur de Líbano

Archivo - Personal de la Cruz Roja libanesa en Shebaa, en el extremo sureste de Líbano - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cruz Roja libanesa ha informado este martes de que dos de sus trabajadores han resultado heridos tras la explosión de una mina terrestre en la localidad de Zautar al Sharqiya, ubicada en la gobernación de Nabatiye, un incidente que ha dejado también daños importantes en una ambulancia de la organización humanitaria.

"Una ambulancia de la Cruz Roja Libanesa fue alcanzada por la explosión de una mina terrestre, resultando heridos dos paramédicos y con graves daños a la ambulancia", ha indicado la Cruz Roja libanesa en un comunicado difundido en sus redes sociales.

El incidente se produjo mientras los trabajadores humanitarios se encontraban llevando a cabo una búsqueda de una persona desaparecida. La Cruz Roja ha indicado que coordinaron con las autoridades competentes las "garantías de seguridad vial" en Zautar al Sharqiya.

"La Cruz Roja Libanesa está trabajando en coordinación con el regimiento de Ingenieros del Ejército libanés y las autoridades competentes para asegurar la zona, donde se han detectado minas y municiones sin explotar, con el fin de permitir el acceso seguro de los paramédicos y su evacuación", ha zanjado.