Líbano insiste en extender el mandato de la FINUL en el sur frente a otras alternativas

El presidente libanés, Joseph Aoun - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha reiterado este lunes que es necesario extender el mandato de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) frente a otras alternativas, como una fuerza de paz respaldada por la comunidad internacional, ya que la misión de la ONU sigue siendo garantía de "estabilidad".

"Nuestra primera opción es extender el mandato de la FINUL. De no ser así, la alternativa consiste en adoptar un marco que garantice la continuidad de la presencia de fuerzas internacionales en el sur, dentro de los parámetros jurídicos requeridos, operando junto al Ejército y en coordinación con este para apoyar la estabilidad y la ejecución de las tareas asignadas", ha expresado en redes sociales.

Aoun ha afirmado que la presencia de la FINUL en el país es fundamental porque "ayuda a arraigar a la población en sus pueblos y localidades", además de fomentar "la estabilidad mediante la cooperación y la coordinación con el Ejército libanés".

El mandatario libanés ha criticado que Israel "se oponga a la presencia de las fuerzas" de la FINUL en el sur y que lleve "casi un año ejerciendo presión" en el marco de las negociaciones entre las partes facilitadas por Estados Unidos.

"El objetivo fundamental es lograr un avance que garantice una presencia internacional sostenida en el sur, ya sea mediante la prórroga del mandato de la FINUL o el despliegue de fuerzas internacionales complementarias, preservando así la estabilidad y reforzando el papel del Estado y del Ejército libanés", ha zanjado.

Aoun ha pronunciado estas palabras en el contexto de una reunión llevada a cabo en el Palacio de Baabda con una delegación parlamentaria que le ha entregado una carta firmada por 86 diputados --y dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU-- para exigir al organismo la renovación del mandato de la FINUL.

La delegación también ha tenido un encuentro con el primer ministro libanés, Nawaf Salam, quien ha reiterado que la postura oficial de Líbano sigue siendo "la necesidad de que haya presencia de una fuerza de la ONU" en el sur que pueda asumir las tareas de "observación, información, coordinación y comunicación".

"Informé personalmente al secretario general de la ONU durante su visita a Beirut y en las comunicaciones posteriores, de la clara postura de Líbano al respecto", ha indicado en redes sociales, trasladando su agradecimiento a los diputados por la iniciativa.

La FINUL --establecida en 1978-- juega un papel limitado en la llamada 'Línea Azul' que se extiende 120 kilómetros a lo largo de la frontera sur de Líbano y la frontera norte de Israel, donde opera para vigilar el cese de hostilidades entre las tropas israelíes y Hezbolá, puesto que su mandato no le permite usar la fuerza.

Sus labores están reguladas por la resolución 1701, aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2006, tras la grave crisis entre Israel y la milicia. La retirada de las tropas de la FINUL está programada para 2027.