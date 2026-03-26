Liberado un activista brasileño de la flotilla a Cuba detenido durante una escala en Panamá

Archivo - Imagen de archivo de una gasolinera de La Habana. - Europa Press/Contacto/Adalberto Roque - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Panamá han liberado al activista brasileño Thiago Ávila, integrante de la flotilla Nuestra América con destino a Cuba, que fue detenido tras una escala en Panamá después de viajar a territorio cubano a bordo del buque 'Granma 2.0' para llevar ayuda humanitaria en plena crisis energética.

"¡Muchísimas gracias por toda la solidaridad! Creen que pueden asustarnos, pero lo único que consiguen es aumentar nuestra voluntad y sentido de urgencia para derrotar al imperialismo estadounidense, al sionismo israelí y a su proyecto de dominación que causa efectos horrendos en tantos países", ha asegurado Ávila en redes sociales tras su liberación.

El integrante de la flotilla fue interrogado por las fuerzas de seguridad panameñas durante más de seis horas tras ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, situado cerca de la capital del país, Ciudad de Panamá. Actualmente, el activista se encuentra de camino a Brasil, según ha confirmado.

"No nos detendremos hasta construir una sociedad libre de explotación, libre de opresión y libre de la destrucción de la naturaleza", ha manifestado, antes de insistir en la importancia de una sociedad donde las personas "tengan derecho a vivir en paz y justicia, donde la felicidad, el amor y la solidaridad sean los cimientos".

"Esta es la gran misión histórica de nuestra generación, y para cumplirla, cualquier sacrificio vale la pena", ha apuntado Ávila, que ha dicho estar "muy feliz" de ir de camino a visitar a su familia en Brasil.