Liberado bajo fianza el líder de las protestas juveniles de Nueva Delhi tras aceptar un acuerdo con las autoridades

Protesta para exigir la dimisión del presidente de la Comisión Electoral de la India, Gyanesh Kumar, por supuestas irregularidades en el censo electoral (Nueva Delhi) - Pradeep Gaur / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fundador del movimiento de protesta juvenil conocido como "las cucarachas" (CJP), Abhijit Dipke, detenido este viernes por segunda vez, ha sido puesto en libertad bajo fianza tras llegar a un acuerdo con las autoridades, según han informado fuentes policiales de Nueva Delhi.

"Al fundador del CJP, Abhijit Dipke, se le ha concedido la libertad bajo fianza, sujeta a ciertas condiciones. Será liberado al firmar un acuerdo de paz", ha asegurado la Policía a la agencia de noticias india ANI.

Dipke ha salido de la comisaría de policía de Mandir Marg después de formalizar dicho acuerdo, conforme a la información difundida por las autoridades policiales, que habían condicionado su puesta en libertad a la firma de este compromiso.

La situación del dirigente político había suscitado críticas por parte de representantes del CJP, quienes denunciaron que había sido sometido a detención preventiva en su domicilio de Nueva Delhi al amparo del Artículo 163 de la Ley de Seguridad Ciudadana de la India (BNSS).

Según estas denuncias, recogidas por el diario 'Times of India', Dipke habría sido trasladado a un lugar desconocido tras su detención, sin poder acceder de forma inmediata a sus abogados.

Antes de conocerse la concesión de la libertad bajo fianza, Dipke compareció este viernes ante el tribunal SEM (Magistrado Ejecutivo Especial) de Delhi, una vista estuvo acompañada de un importante despliegue policial.

Dipke fue detenido este viernes justo antes de que comenzara en la capital india otra gran protesta para exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, acusado de manipular el padrón para beneficiar al partido del Gobierno, y la puesta en libertad de dos dirigentes detenidos esta semana.

La detención, recogida en vivo y en directo por las cámaras de la cadena NDTV, tuvo lugar horas después de que la Policía se presentara en el domicilio de Dipke y le avisara de que la marcha había sido prohibida al ocurrir en medio de uno de los principales centros comerciales de la capital, Connaught Place.