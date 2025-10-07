Liberado en Túnez un hombre condenado a muerte por supuestos "insultos" al presidente en redes sociales

El abogado del sentenciado afirma que fue excarcelado gracias a una amnistía del propio mandatario

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Túnez han liberado este martes a un hombre condenado la semana pasada a muerte por supuestos "insultos" al presidente del país, Kais Saied, a través de una serie de mensajes publicados en sus cuentas en redes sociales, según ha confirmado su abogado.

"Mi representado, Saber ben Chuchen, ha sido liberado", ha afirmado su abogado, Usama Buzelja, en su cuenta en la red social Facebook, donde ha especificado que la liberación llega por un "indulto especial" del propio Saied tras el proceso de apelación, sin que haya más detalles por ahora al respecto.

La decisión llega después de que la organización no gubernamental Amnistía Internacional reclamara la revocación de la sentencia contra Ben Chuchen, de 56 años, por mensajes críticos con el presidente tunecino y llamamientos a participaciones contra el Gobierno del país africano.

"Este veredicto, que condena a muerte a un hombre por una oposición pacífica en Facebook, representa una escalada significativa y un atropello atroz contra los Derechos Humanos", dijo el lunes la directora de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y Norte de África, Heba Morayef, quien pidió a las autoridades que "anulen inmediatamente" la condena y "liberen sin demora" a Ben Chuchen.

Así, destacó que "el uso de la pena capital en este caso es un ejemplo crudo y horroroso de cómo un Gobierno utiliza el sistema judicial como arma para aplastar la libertad de expresión y la más mínima señal de disidencia". "La pena de muerte es el castigo más cruel, inhumano y degradante, y no debe utilizarse bajo ninguna circunstancia, y mucho menos para silenciar a los críticos por el simple hecho de expresar su opinión en línea", agregó.

Morayef hizo hincapié en que "los cargos infundados por intento de derrocamiento del Estado e incitación al caos, fundamentados en mensajes en redes sociales en los que Ben Chuchen criticó al presidente tunecino, pidió un cambio político y pidió que se convocaran protestas, exponen la creciente dependencia del Gobierno en leyes represivas (...) para silenciar a sus críticos".

"El Código Penal se ha convertido en la principal herramienta de una campaña incansable para criminalizar toda forma de disenso público y pacífico", explicó, al tiempo que reclamó la anulación de "todas las condenas y sentencias fundamentadas únicamente en el ejercicio pacífico de los Derechos Humanos".

"Túnez debe seguir el ejemplo de la mayoría de los países del mundo y abolir rápidamente la pena de muerte y conmutar todas las condenas a muerte", dijo Morayef, quien incidió en que "no hay pruebas de que (la pena capital) tenga un efecto disuasorio único contra la delincuencia y, como se ha visto, puede utilizarse como arma de represión estatal".