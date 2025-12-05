Liberados ocho trabajadores humanitarios de una ONG detenidos por supuesto espionaje en Burkina Faso

Archivo - El líder de la junta militar de Burkina Faso, Ibrahim Traoré - Europa Press/Contacto/Gavriil Grigorov - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ocho trabajadores humanitarios que fueron detenidos en Burkina Faso tras ser acusados por la junta militar liderada por Ibrahim Traoré de llevar a cabo actividades de espionaje han sido liberados, según ha confirmado la organización no gubernamental neerlandesa International NGO Safety Organisation (INSO).

"INSO celebra la liberación de nuestros compañeros y agradece el apoyo que lo hizo posible", ha señalado la ONG en un comunicado remitido a Europa Press en el que reitera que, como organización humanitaria, mantiene su compromiso de apoyar a otras ONG para que brinden ayuda de forma segura a quienes la necesitan.

La ONG, que ha resaltado que se esfuerza "por defender los principios humanitarios" en todas las zonas en las que opera, se dedica a ofrecer asesoramiento sobre el entorno de seguridad en Burkina Faso para que las ONG puedan brindar asistencia humanitaria de forma segura a las poblaciones afectadas por el conflicto.

Entre los detenidos se encontraban el director de la ONG en el país, Jean Christophe Emile Pégon; la directora adjunta, Guisse Aminata, de nacionalidad franco-senegalesa; el director de programas, Muzik Thomas, de nacionalidad checa; un ciudadano maliense y cuatro de nacionalidad burkinesa.

El ministro de Seguridad burkinés, Mahamadu Sana, acusó a la ONG de constituir "una red de espionaje". "En violación de la legislación vigente en nuestro país, esta ONG se dedica a la recopilación sistemática de todo tipo de información relacionada con las actividades políticas, administrativas y de seguridad del país", aseguró.

Uagadugú ya impuso a finales de junio la suspensión de las actividades de esta ONG "ante los graves y preocupantes hechos", si bien INSO ha rechazado "de forma categórica" las acusaciones y ha asegurado que ha cooperado plenamente con las autoridades del país para abordar cualquier preocupación con respecto a sus actividades.

"Las autoridades burkinesas eran y siguen siendo totalmente conscientes de nuestro trabajo y nuestro mandato. Operamos en Burkina Faso desde 2019 a raíz de peticiones para apoyar a ONG allí y estamos registrados con los ministerios relevantes, en línea con las leyes locales", aseveró la ONG el pasado mes de octubre.

La ONG Human Rights Watch (HRW) condenó la detención "injusta" de los trabajadores humanitarios e indicó que los arrestos, que se produjeron en medio de una crisis humanitaria, transmiten "el alarmante mensaje" de que las organizaciones "operan al capricho de una junta que parece poco preocupada por las personas necesitadas".

HRW ha alegado que, en el marco de sus actuaciones contra grupos armados, las fuerzas de seguridad burkinesas han llevado a cabo operaciones de contrainsurgencia que han resultado en abusos generalizados contra la población civil, incluyendo asesinatos masivos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Además, la ONG ha denunciado la represión, desapariciones y reclutamientos ilegales.