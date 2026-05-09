Los liberales asumen las difíciles negociaciones de coalición en Dinamarca tras el fracaso de la primera ministra

Archivo - Troels Lund Poulsen, vice primer ministro y ministro de Defensa de Dinamarca - Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de los liberales daneses, vice primer ministro y ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, ha asumido la dirección de las negociaciones para la formación de una coalición en Dinamarca, tras el fracaso de seis semanas de negociaciones, finalmente infructuosas, abanderadas por la primera ministra del país, Mette Fredericksen.

La primera ministra socialdemócrata no ha conseguido el respaldo de la mayoría en las negociaciones con los partidos de izquierda y de centro. Como resultado, el rey Federico X de Dinamarca ha designado formalmente a su rival para liderar la siguiente ronda de conversaciones, tras consultar con todos los grupos políticos.

"Semanas de negociaciones para un nuevo gobierno concluyeron ayer. Lamentablemente", declaró Frederiksen en una publicación de Facebook este sábado, antes de añadir que "había muchas cosas buenas sobre la mesa".

Poulsen se enfrenta ahora a la difícil tarea de forjar una mayoría en el centro político, y los analistas señalan que existen pocas vías viables para superar las profundas divisiones entre los partidos. Frederiksen aún puede convertirse en primera ministra, aunque se prevé que las negociaciones requieran varias rondas.

El fracaso se produce tras un cambio de postura de Lars Lokke Rasmussen, líder del Partido Moderado, de centro, quien ostenta un papel decisivo en la formación del gobierno tras las elecciones. Rasmussen anunció el viernes que propondría a Poulsen para dirigir las negociaciones.

"Si queremos avanzar, tenemos que sacudir el árbol", declaró Rasmussen a los medios daneses, sin descartar aún a Frederiksen como primera ministra.

Esto ocurre más de seis semanas después de las reñidas elecciones de marzo, que dejaron al Parlamento fragmentado, sin que ningún líder de partido lograra una clara mayoría. Las negociaciones se han prolongado más que en cualquier otra formación de gabinete en la historia de Dinamarca.