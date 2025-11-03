En libertad sin cargos uno de los dos detenidos por el apuñalamiento múltiple en un tren en Huntington

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía británica ha puesto en libertad a uno de los dos detenidos por el apuñalamiento múltiple ocurrido en el interior de un tren en la estación de Huntington (Reino Unido), a unos 120 kilómetros al norte de Londres, manteniendo así a un único hombre como sospechoso de un evento descartado por ahora como ataque terrorista.

"Se informó a los agentes que respondieron al incidente que él estaba involucrado en el ataque y tras las investigaciones podemos confirmar que no estuvo involucrado", ha señalado en un comunicado sobre este varón de 35 años, ahora en libertad sin cargos.

El cuerpo ha indicado así que el otro detenido, un hombre de 32 años originario de Peterborough, está siendo tratado como el único sospechoso por un presunto delito de homicidio, después de recuperar un cuchillo en el lugar de los hechos.

La Policía del condado de Cambridgeshire ha especificado que los hechos han tenido lugar alrededor de las 19.30 horas (hora local) en un tren que cubría la ruta con origen en la ciudad de Doncaster y con destino a la capital, Londres.

Las autoridades han anunciado que cinco de los once hospitalizados por el ataque ya han sido dados de alta, mientras que una persona --un miembro del personal ferroviario que intentó detener al atacante-- permanece en estado crítico. Los investigadores han revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad del tren y está claro que sus acciones fueron heroicas y, sin duda, salvaron la vida de muchas personas", ha asegurado en un comunicado la Policía de Transporte Británica (BTP).

El portavoz policial, John Loveless, descartado cualquier tipo de naturaleza terrorista sobre el ataque. "En este momento no hay nada que deje entrever que estamos ante un incidente terrorista y ahora mismo no queremos especular sobre las causas", ha añadido en rueda de prensa.